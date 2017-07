2K ha rilasciato i primi screenshot ufficiali di gioco per il titolo in uscita Nba 2K18. Le immagini raffigurano Paul George, atleta di copertina di NBA 2K17, Demar Derozan, giocatore rappresentato sulla cover canadese di NBA 2K18 e la superstar dei Celtics Isaiah Thomas.

Nba 2K18 sarà disponibile il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch e Windows PC. I fan possono già prenotare Nba 2K18presso i rivenditori autorizzati per assicurarsi la loro copia e ottenere i bonus in-game.

