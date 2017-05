Da un’idea di Don Alemanno (autore di Jenus), dalla magistrale “matita” di Boban Pesov, e dal coraggio della Magic Press, arriva NZVH in tutta la sua epicità! Salite sulla montagna, e urlate forte verso la valle…Nazi Vegan Heidi tra un mese sarà realtà.

Heidi è una bimba orfana di 6 anni, vive a Lugano con sua zia Dete, che inizia a lavorare come escort: non potendo più tenere Heidi, decide di portarla sulle Alpi svizzero-italiane, a casa del nonno paterno della bambina noto come “Vecchio dell’Alpe”, un vecchio nazista che per sfuggire al processo di Norimberga si è nascosto in montagna celando la sua vera identità. Qui la bambina cresce felice tra gli amici animali, finché un incredibile evento non la traumatizza, scatenando in lei la furia vegana.

