Il primo intramontabile successo di Studio Ghibli, Nausicaä della Valle del vento o Kaze no tani no Naushika, ritorna al cinema per uno special. Nausicaä della Valle del vento è considerato il primo film dello Studio Ghibli, tratto direttamente dal manga del suo regista, Hayao Miyazaki, racconta la storia di un mondo devastato da un’antica guerra che ha distrutto l’eco-sistema della terra. Nausicaä è una giovane principessa, ribelle e innocente, capace di amare ogni essere vivente, sia pianta o uomo, e dedita allo studio dei processi naturali.

In questo epico sfondo composto da tribù in lotta, eroismo e un futuro desolante, Nausicaä della Valle del vento non è solo un film ben animato ma anche un’incredibile storia sul rapporto uomo-natura.A breve uscirà uno speciale in lingua inglese e sarà proiettato in alcune sale cinematografiche. Il cast di doppiatori include: Alison Lohman, Uma Thurman, Patrick Stewart, Edward James Olmos, Shia LaBeouf, Chris Sarandon ed altri ancora. Sarà disponibile doppiato il 24 e 27 Settembre a cura di Fathom Events ulteriori informazioni e l’elenco esatto delle sale, visitabili nel loro sito.

tratto da: