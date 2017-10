La casa editrice entra nel mondo dei graphic novel con una nuova collana di libri a fumetti

Sbarcano in libreria i graphic novel di Newton Compton e nasce la nuova collana Newton Comics.

“Newton Comics propone i bestseller della casa editrice in forma di fumetto. Vogliamo offrire ai nostri lettori un’esperienza nuova facendogli riscoprire i romanzi che hanno amato di più. Ma l’idea è anche quella di proporre una novità agli amanti del fumetto”, commenta l’editore Raffaello Avanzini che affida la realizzazione della collana all’esperienza della casa editrice Tunué.

I primi due titoli scelti per inaugurare la collana, che saranno presentati a Lucca Comics and Games 2017 allo stand Tunué (NAP306), sono trasposizioni di due romanzi storici: il fantasy storico La Legione Occulta , di Roberto Genovesi, e il romanzo storico Marathon , di Andrea Frediani. Nel mondo dei graphic novel questo genere costituisce una novità.