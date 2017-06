Entrate anche voi nel mondo incantato fatto di fantasia. Dimenticate tutto ciò che è vero e lasciatevi guidare dal Popolo di Grazzano in un regno sconosciuto… La Pro Loco Grazzano Visconti, Ora Pro Comics e Matildica ancora insieme per un grande evento fantasy. L’appuntamento è per sabato 26 Agosto 2017 nel magico borgo di Grazzano Visconti (Piacenza). Raduno Cosplay, Giochi di Ruolo, Cosplay Contest, Mostra del Fumetto, Mercatino Fantasy, Steampunk, Musica e Spettacoli.

Almeno per poche ore lasciatevi alle spalle tutto quello che può definirsi “un problema” ed entrate con gli organizzatori di questa manifestazione nelle Notti di Fiaba, dove realtà e fantasia si incrociano dando vita ad un mondo fantastico con elfi, draghi, cavalieri, dame e poi giullari, maghi ed il Grande Popolo di Grazzano, per divertirvi e festeggiare semplicemente per il piacere di farlo. Spettacoli di giullari, musica dal vivo, lotta tra il Bene e il Male nel Ragnarok, sputafuoco e tanto altro.

Grazzano è un suggestivo borgo in stile neogotico medievale di proprietà dei discendenti del duca Giuseppe Visconti di Modrone, che lo fece costruire nei primi anni del 900 attorno al castello trecentesco. Nel 1986 la regione Emilia Romagna ha elevato il borgo al rango di “città d’arte”.

Per tutti gli appassionati della saga stellare creata da George Lucas, Star Wars Order 66 Italia sarà presente con la sua scenografia per le foto dei fans, lo speeder e la scuola per giovani combattenti!