Apertura biglietteria Napoli COMICON 2017

La prossima edizione di Napoli COMICON torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 aprile al 1 maggio 2017.

lunedì 16 gennaio fino alla mezzanotte di lunedì 6 febbraio, saranno aperte le vendite on line, sul sito A partire dalle ore 10:00 difino alla mezzanotte disaranno aperte le vendite on line, sul sito www.go2.it , esclusivamente degli abbonamenti 4 giorni dell’evento, al prezzo di 22,00 €, in prelazione solo per coloro che hanno acquistato l’abbonamento nel 2016 e quindi in possesso della COMICON Card.

A partire da martedì 7 febbraio, concluso il termine di prelazione per i possessori della COMICON Card 2016, saranno in vendita tutti gli abbonamenti restanti e i biglietti giornalieri fino ad esaurimento degli ingressi disponibili.

Il biglietto giornaliero avrà il prezzo di 11,00 €, mentre gli abbonamenti 4 giorni (ai quali, come l’anno scorso, sarà abbinato il COMICON Survival Kit comprendente vari goodies offerti da Comicon e dai partner) saranno disponibili al prezzo di 24,00 €

Anche quest’anno inoltre i biglietti saranno nominativi, permettendo quindi l’ingresso e l’uscita dal festival nello stesso giorno anche ai giornalieri, previa verifica di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto).

Il biglietto non è in alcun caso rimborsabile, solo per i biglietti acquistati on line, solo per una volta, sarà possibile modificare il nominativo sul biglietto fino al 7 aprile, inviando una mail all’indirizzo biglietticomicon@go2.it.

I biglietti acquistati presso il circuito delle rivendite NON SI POTRANNO MODIFICARE in alcun caso.

Usufruire del diritto di prelazione è facile:al momento dell’acquisto vi verranno chiesti il vostro nome, cognome e un codice relativo al numero della COMICON Card 2016.

Esempio 1:

nome: Marco

cognome: Rossi

numero COMICON Card: 30670

esempio di codice da inserire* = MARCOROSSI30670

Esempio 2 in caso di apostrofi o accenti nel nome:

nome: Anna

cognome: d’Angelo

numero COMICON Card: 10003

esempio di codice da inserire* = ANNADANGELO10003

*deve essere scritto come indicato nell’esempio: nome+cognome+codice coupon TUTTO ATTACCATO E TUTTO IN MAIUSCOLO, NON SONO ACCETTATI ACCENTI E APOSTROFI.

Se non avete ritirato la vostra COMICON Card durante Napoli COMICON 2016 o se l’avete smarrita potete recuperare i vostri dati ai seguenti contatti:

e-mail: info@comicon.it

tel: 0814238127