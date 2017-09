Un’orchestra di venti elementi si esibirà sul palco di Satyrus per farci rivivere le note più gloriose delle grandi pellicole. La storia di Hollywood e del cinema americano ripercorsa attraverso le sue celebri colonne sonore in un meraviglioso concerto sotto le stelle. Star wars, Indiana Joines, The Simpsons, Rocky Balboa e tante altre. Chiudete gli occhi e godetevi lo spettacolo il 15 Settembre al Satyrus. Per info: https://www.facebook.com/events/125619864755352/

Sulla suggestiva Scalea Bruno Zevi, nell’incantevole cornice di Villa Borghese, davanti alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, nasce Satyrus, un luogo prezioso dove musica, premium mixology, arte e performance si fondono in un’idea unica. Dal primo settembre potrete assistere ad uno spettacolo incredibile. Eccentrici performer, stravaganti ballerini, virtuosi gruppi jazz e swing, specialist mixologist si esibiranno per allietare i vostri sensi, il tutto immerso in una cornice monumentale e naturale incomparabile. Uno spazio raffinato, dove tutto è possibile, dove poter tornare indietro nel tempo e godere della solennità della città eterna. https://www.facebook.com/satyrusbar/