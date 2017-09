Mucho Macho è il gioco vincitore del concorso Gioco Inedito dell’anno 2016/2017, ideato da Evin Ho, game designer esordiente di Hong Kong. Il prototipo era stato candidato al concorso con il titolo Number of Gold ed è stato premiato con la pubblicazione in formato professionale, con il patrocinio di Cartamundi, leader nella produzione di giochi di carte.

Mucho Macho è ambientato in un luna park e dedicato a una classica attrazione: il gioco del martello per misurare la forza. Chi farà salire più in alto l’asticella porterà a casa più biglietti premio! Il regolamento di Mucho Macho è semplicissimo, ma ha tutte le carte in regola per diventare un classico gioco di carte “filler”, che coinvolge e diverte famiglia e amici in ogni occasione.

Al proprio turno ogni giocatore gioca due carte componendo un numero a due cifre, da 00 a 99: la forza del loro colpo con il martello. I forzuti giocatori conquistano i biglietti premio ma, siccome amano mettersi in mostra, ne reinvestono una parte per fare un altro giro, nel tentativo di vincere premi più grandi. A partire dal giocatore più forte, ognuno deve quindi scegliere come premio due carte qualsiasi tra quelle calate dai giocatori nel round, tenendo conto del loro valore in “biglietti premio”. Di queste due carte il giocatore sarà obbligato a riprendere in mano quella con più biglietti premio e con valore di forza più basso, per usarla come martello nei prossimi round, e dovrà mettere l’altra, quella con meno biglietti premio, tra le sue “prese”. Lo scopo del gioco è accumulare più premi degli altri e a vincere il titolo di “super macho”. Mucho Macho sarà presentato nel mercato internazionale da dV Giochi alla manifestazione Internationale Spieltage – Spiel’17 nella città tedesca di Essen, dal 26 al 29 ottobre e sarà distribuito in Italia da Lucca Comics & Games.

Contenuto: 96 carte, regolamento.

Ideazione: Evin Ho

giocatori: 2-8

Età: 8-99

Durata: 10’

Lingua: ITA, ENG

Illustrazioni: Andrea Guerrieri

Per info: https://www.facebook.com/dvgiochi/ || https://www.dvgiochi.com/