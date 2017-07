Il Cast di Epicos vi aspetta per una nuova avventura a carattere Cinematografico! Il Movie Cosplay Show, nato dalla collaborazione tra Epicos ed il cinema Multiplex Augustus Velletri, approda all’Arena di Sabaudia fino a fine luglio dalle ore 19:30 per farvi incontrare dal vivo i protagonisti del cinema sotto le stelle! La forza di Epicos è la passione che unisce tante realtà differenti nel panorama italiano dedicate al cosplay ed al costuming. La community è il luogo in cui tutti gli amanti del settore possono partecipare attivamente ad iniziative ed eventi con le loro idee e competenze. L’obiettivo di questa azienda dei sogni è creare ricordi unici, realizzati insieme a chi, come i membri di Epicos, si emoziona ancora nel mondo della fantasia.

Musica, allegria, emozioni: l’estate si colora di magia con l’Arena di Sabaudia (Via Principe di Piemonte, Sabaudia), un grande spazio all’aperto che ospiterà gli spettacoli live dei più famosi artisti italiani e i migliori film dell’ultima stagione.

I cosplayers ed i membri della Heroes Squad vi aspettano per vivere insieme questi grandi titoli:

24 Luglio: Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

25 Luglio: Logan

26 Luglio: Guardiani della Galassia 2

27 Luglio: Oceania

28 Luglio: Wonder Woman

30 Luglio: Star Wars – Rogue One

31 Luglio: Suicide Squad