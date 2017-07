Il documentario Motori Ruggenti, scritto e diretto da Marco Spagnoli, arriverà nelle sale il 25 e 26 luglio, distribuito da The Walt Disney Company Italia, anticipando l’uscita italiana del nuovo lungometraggio Disney Pixar Cars 3, al cinema dal 14 settembre anche in 3D. Ieri, a Roma, il regista ha incontrato la stampa alla presenza anche del celebre pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, la campionessa di Rally Prisca Taruffi, la voce italiana di Saetta McQueen Massimiliano Manfredi e il Prof. Federico Paolini storico dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, che insieme a tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, delle corse automobilistiche, del cinema, del web e del giornalismo accompagneranno il pubblico nella storia della pioneristica passione degli italiani per i motori attraverso le varie epoche.

Dopo le proiezioni speciali al Pesaro Doc Fest, al 18° ShorTS International Film Festival di Trieste (30 giugno) e a Riccione nel corso di Cinè – Giornate di Cinema (5 luglio), Motori Ruggenti verrà programmato domani 20 luglio all’Arena Groupama durante la rassegna capitolina L’Isola del Cinema che quest’anno porta l’emblematico titolo Roma Città Creativa.Prodotto da Disney Italia in associazione con TopTenGroup, Motori Ruggenti è un avvincente progetto che celebra la passione tutta italiana per le auto, un legame antico e profondo raccontato attraverso le testimonianze dirette di una serie di protagonisti d’eccezione. Una storia in cui si racconterà anche l’influenza che l’animazione Disney ha avuto sull’Italia passando attraverso la mitica 500 A ‘Topolino’ fino ad arrivare a Saetta McQueen, il personaggio più noto e amato del mondo di Cars. Cars è stata la prima e unica franchise d’animazione a essere ambientata in Italia e ad avere alcuni personaggi italiani tra i suoi protagonisti principali: un omaggio del regista e Chief Creative Officer Walt Disney and Pixar Animation Studios John Lasseter all’immaginario automobilistico del nostro Paese. Lasseter e il regista di Cars 3 Brian Fee compariranno in Motori Ruggenti condividendo il loro amore per le auto italiane e la loro passione per la guida, spiegando come la cultura italiana ha contribuito alla realizzazione dei film Cars.

Il viaggio di Motori Ruggenti è quello attraverso la passione per le auto e l’importanza che queste hanno avuto non soltanto per la cultura pop ma per la modernizzazione e l’industrializzazione del nostro paese. Un itinerario lungo oltre un secolo che pur affondando le sue radici in un passato indimenticabile e spettacolare fatto di visionari, campioni, ingegneri e meccanici, guarda però a un futuro integrato con la tecnologia dove a dominare la progettazione sono il design, la sicurezza e il rispetto per l’ambiente.