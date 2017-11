Morrigan Aensland è uno dei personaggi più amati della saga videoludica della Capcom Darkstalkers, secondo molti la Succube dai capelli verdi è il character principale della serie Darkstalkers grazie alla sua importanza nell’arco narrativo e anche alle sue apparizioni in altre serie di giochi fuori dalla sua storyline. Questo personaggio vive principalmente per assaporare emozioni in battaglia, anche se, sia i suoi finali dei giochi che quelli degli anime, rivelano che la siccube lentamente comincia a prendere coscienza delle sue responsabilità seriamente. Il suo aspetto è quello di una bellissima donna con ali da pipistrello sulla schiena e sui lati della testa. Morrigan può cambiare la forma di queste ali e trasformarle in punte o lame quando attacca i nemici, o ancora usarle come scudo per difendersi dagli attacchi anche separarandosi da lei formando una nuvola di pipistrelli.

Morrigan è una succube (in grado di estrarre il liquido dai sogni degli altri per sopravvivere), figlia adottiva di Belial Aensland. Quando nacque era estremamente potente, tanto che Belial fu costretto a sigillare parte del suo potere; ne sigillò un terzo in se stesso (sarebbe ritornato a Morrigan alla sua morte) e un terzo in un’altra dimensione, che alla fine diverrà un’altra succube, Lilith. Morrigan crebbe tenuta all’oscuro di ciò. Trovava la vita al castello degli Aensland noiosa, così fece visita al mondo umano diverse volte per cercare un qualche tipo di divertimento. Una notte, però, fu attirata da una strana forza (dopo riconosciuta come quella di Pyron) e si avventurò nel mondo umano ancora una volta. Dopo essere ritornata da questo viaggio, le fu comunicato che Belial era morto e che lei sarebbe stata il successore al trono della famiglia Aensland. Nonostante sia di diritto regina del Makai lei continua ad evitare le responsabilità e a vivere la sua vita come prima. Ma quando Jedah creò il Majigen, lei e il suo castello furono inglobati nella dimensione di Jedah. Avvertendo la presenza di Lilith, Morrigan parte per cercare qualche svago. Dopo che incontrerà Lilith le due torneranno ad essere un unico essere.