La vera storia di Napoleone, dalla fuga dall’Isola d’Elba fino alla sua ultima battaglia di Waterloo. Diffidate dei libri di storia, i fatti realmente accaduti sono tali e quali a quelli presenti in questo fumetto.

Monsieur Napoleon è il primo fumetto edito del giovanissimo Mirko Martorello, in arte Mirko’s Scribbles, un giovane talento romano che già si sta facendo conoscere sul web. Il volume, rigorosamente di 24 pagine, è nato proprio per la terza edizione della 24 ore Comics ed ha avuto molti consensi non solo dal pubblico ma anche dalla critica. La sua creazione è dedicata nientemeno che a Napoleone Bonaparte, un riferimento storico che viene integrato con caratteri tipici dell’era contemporanea: il volume è intriso da citazione, passando da Pokémon Go a film e serie tv (Pirati dei Caraibi e Game of Thrones), senza tralasciare una satira sull’utilizzo dei social (Facebook e Instagram per i filtri da mettere nel ritratto sul cavallo) e dello streaming. Ovviamente senza tralasciare al costante rifermento al gioco da tavolo Risiko per descrivere la pianificazione dell’impresa di un Napoleone con manie di grandezza.

Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Nero (ipotizzo dal fumetto in bianco e nero, ndr) ma tinto di bianco per il divertente tratto di Mirko, che mostra anche di avere una notevole cultura artistica, rappresentando uno dei più celebri ritratti di Napoleone di Jacques-Louis David in chiave molto divertente. Insomma l’autore di Mirko’s Scribbles riesce a non alterare il suo stile ironico e leggero che mira a intrattenere i lettori con disegni dal tratto semplice senza troppi fronzoli, riuscendo sempre nel compito più difficile: divertire senza troppe pretese.

Chi è Mirko’s Scribbles: Mirko’s Scribbles nasce nel 2015. Ancor prima Mirko, nasce nel 1986 a Roma. Per 28 anni si alterna a cartoni animati, videogiochi, film, serie tv e disegni crescendo poi a pane e fumetti. Mantiene le sue dispendiose passioni con un impiego da programmatore fino al momento in cui decide di acquistare una tavoletta grafica, strumento che gli consentirà di dar voce al suo modo di essere e a quello che è sempre voluto diventare, un vignettista. Apre ingenuamente la pagina di Facebook, poi di Instagram, raccogliendo l’attenzione di innumerevoli fan che lo seguono e lo sostengono nel suo stile ironico e inconfondibile. Dopo esser stato ricoverato in una clinica psichiatrica perché inizia a parlare di sé in terza persona, da fine del 2016 vive in luna park non più abbandonato.

Potete acquistare il volume Mirko’s Scribbles: Monsieur Napoleon in questo link: /www.amazon.it/dp/152035083X