Nel corso di Napoli Comicon è stato presentato il film Monolith, prodotto da Sky Cinema, Lock & Valentine e Sergio Bonelli Editore, nelle sale ad agosto 2017, distribuito da Vision Distribution.

Monolith, è live action drama in arrivo nelle sale ad agosto 2017. Una nuova sfida produttiva per Sky Italia con un progetto cinematografico che ne rafforza l’impegno nel sistema audiovisivo italiano.

Una produzione che la prima media company in Italia realizza con la collaborazione di Sergio Bonelli Editore, ideatrice della storia illustrata a cui il film si ispira, per una operazione transmediale di alto impatto comunicativo Monolith, realizzato dalla casa di produzione Lock and Valentine, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo graphic-novel , scritto da Roberto Recchioni (Dylan Dog, Orfani) e Mauro Uzzeo (Orfani) e disegnato da Lorenzo LRNZ Ceccotti.

Il film è sceneggiato dallo stesso Uzzeo, e da Elena Bucaccio, Stefano Sardo e Ivan Silvestrini, a cui è affidata anche la regia.

Il soggetto è di Roberto Recchioni. Al centro della storia, sarà interpretata da un cast internazionale, la corsa di una donna contro il tempo alla ricerca di una soluzione, che appare impossibile, per mettere in salvo ciò che più ama, in una atmosfera via via più incalzante e tesa.