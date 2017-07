Chiunque sia stato grande abbastanza per vivere l’avventura di Guybrush Threepwood datata 1990, porta con sé uno stupendo ricordo di tutto quanto la mente di Ron Gilbert riuscì a partorire con la propria straordinaria fantasia. In data 1 agosto Ex Dogana e Condominio San Lorenzo (Via dello Scalo San Lorenzo, 4 / Roma) vi faranno rivivere questo simbolo generazionale con la colonna sonora di The Secret of Monkey Island eseguita dal vivo da un ensemble di 6 elementi, i Novidade, nel cortile del Condominio San Lorenzo, il tutto in salsa reggae. A seguire, after-party dub & roots.

Monkey Island è una serie di avventure grafiche prodotta dalla LucasFilm Games, in seguito rinominata LucasArts, e ideata da Ron Gilbert con l’apporto rilevante di Michael Land nelle musiche e di Steve Purcell nella grafica.I giochi seguono le disavventure del protagonista Guybrush Threepwood, un giovane pirata di belle speranze, il quale raggiunge la notorietà fra i pirati che infestano i Caraibi, sconvolgendo i piani del pirata non morto LeChuck e conquistando il cuore della governatrice Elaine Marley. Il filo conduttore della saga è certamente l’umorismo, abbondante e spesso demenziale. Nella documentazione dei giochi, ad esempio, la LucasArts rassicura sempre il giocatore sul fatto che nessuna scimmia è stata maltrattata durante la creazione di questo gioco.

Per info: https://www.facebook.com/events/1883617358528786/