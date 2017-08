Cambiamenti in vista per la trilogia sequel di Star Wars. Di recente, infatti, è stata comunicato che avverrà una modifica della sceneggiatura per Episodio IX. Questa decisione è stata presa dalla Lucasfilm ed i Walt Disney Studios. Quello che però non sappiamo è se questa è stata una scelta in concomitanza di determinati sviluppi oppure no. Jack Turner: sarà sua la modifica della sceneggiatura per Episodio IX.

Ancora modifiche, dopo quella del finale de Il Risveglio della Forza. Già sappiamo che il terzo capitolo della nuova trilogia di Star Wars sarà diretto da Colin Trevorrow. A pochi mesi dall’inizio delle riprese del film, però, THR ha riportato la notizia dell’ingaggio di Jack Turner per una modifica della sceneggiatura proprio di Episodio IX.

Di qui molti hanno cominciato a farsi delle domande. Ad esempio, se questa modifica comporterà un ritardo dell’uscita del film nelle sale cinematografiche. Ricordiamo, infatti, che Episodio IX è previsto per il 24 maggio 2019. Le riprese, invece, sarebbero dovute cominciare a gennaio 2018, ma dopo questa notizia non tutto ciò che sappiamo può essere certo. Questa modifica della sceneggiatura potrebbe essere anche una semplice “revisione finale”, affidata però ad un altro sceneggiatore.

Un’altra ipotesi potrebbe essere questa: il regista e gli autori hanno pensato di cambiare ancora qualcosa al personaggio di Carrie Fisher – il nostro Generale Organa – data la recente scomparsa dell’attrice. Quel che è certo è che questa modifica avverrà e sarà a carico di Jack Turner.

Cosa c’entra la Disney in tutto questo? Parallela alla notizia sulla modifica della sceneggiatura di Episodio IX, c’è la notizia circa una voglia di cambiare il punto di vista della pellicola. Che ci sia lo zampino di mamma Disney? Non sono pochi i fan che condannano l’azienda per il tono poco “starwarsiano” de Il Risveglio della Forza. Forse davvero Disney sta rovinando il brand, o forse lo sta spremendo per guadagnarci ogni possibile dollaro. Noi, dal canto nostro, siamo felici di vedere Star Wars di nuovo in auge – e Episodio VII ci è anche piaciuto. Saremmo anche felici di leggere le vostre opinioni in merito. Nell’attesa di nuove informazioni, focalizziamoci su tutto ciò che riguarda Star Wars: The Last Jedi, film che potremo vedere fra qualche mese.

