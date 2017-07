16-17 settembre 2017, Modena Nerd: una due giorni di divertimento all’insegna della cultura nerd in ogni sua declinazione: fumetti, videogiochi, youtuber, concerti, cosplay, disegnatori, doppiatori! Incontra i tuoi youtuber preferiti, accedi alla nostra immensa sala giochi di oltre 300 postazioni di videogames e partecipa ai nostri esclusivi tornei. Vieni a conoscere i migliori disegnatori italiani e internazionali, a comprare le ultime novità a fumetti e le chicche introvabili dell’antiquariato.

Tekken 7, Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa 17, Gears of War 4, Injustice 2, Street Fighter V e Clash Royale: ecco i primi tornei di videogiochi che Modena Nerd ha rivelato! Il 16 e 17 settembre la fiera del fumetto di Modena ospiterà l’evento Gamers & Games Arena – The Ring. Decine di tornei e postazioni free to play, prove gratuite di realtà virtuale, un autentico ring che accoglierà le sfide più avvincenti ai beat’em up del momento. Inoltre, un’arena indie local multiplayer, sperimenta l’innovazione dei migliori giochi indipendenti internazionali! Per i nostalgici, Modena Nerd offre una delle più vaste aree retrogaming mai allestite in Italia: oltre 60 postazioni free to play con tutti i classici che hanno fatto la storia. Le console più amate – dall’Atari 2600 al Super Nintendo, dalla Playstation al Dreamcast – e i sistemi di gioco più ricercati, i coin op su cabinato e le più importanti esclusive home computer e pc. L’area indie showcase offrirà il meglio del made in Italy. Decine di team di sviluppo italiani che attendono di incontrare i visitatori di Modena Nerd e di presentare loro i propri ultimi videogiochi.

Modena Nerd è lieta di accogliere una grande area Panini Comics: i prodotti più amati della prestigiosa casa editrice, da Marvel a Disney, da Star Wars ai manga, dagli arretrati alle ultime novità. La fiera del fumetto di Modena ospita nella propria artist alley oltre 40 disegnatori, tra cui le star internazionali Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli e Carmine Di Giandomenico.

RW Lion sarà presente alla prossima edizione. La Casa editrice detiene i diritti italiani di tutto il parco personaggi DC Comics (da Batman a Wonder Woman, da Superman a Lanterna Verde), del mondo “Doctor Who” e di alcuni tra i manga più cool del momento (come Food wars, Lady Oscar e Suicide Island). Sarà a Modena con un grande stand, nel quale potrete trovare le ultime novità in anteprima, gli arretrati del loro catalogo e gli autori della loro scuderia.

Visto l’enorme successo della prima esizione, l’organizzazione di Modena Nerd ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato fiducia a questa nuova manifestazione: gli espositori, gli autori, i moltissimi ospiti social, gli sviluppatori indipendenti, ItLUG e Steampunk Nord-Est. Grazie allo staff, a Epicos, gli organizzatori dell’evento cosplay e alle associazioni GEC. Ma soprattutto, grazie ai 14.127 visitatori che hanno reso unica quest’esperienza: Modena Nerd avrà lunga vita per merito vostro!