Il 24 Settembre si aprono le celebrazioni per Gundam Unicorn di Mobile Suits Gundam Unicorn. La statua sarà svelata a al Festival Plazadi Diver City Tokyo Plaza. Molte compagnie si sono proposte volontariamente per contribuire all’organizzazione dell’evento. La statua di Gundam Unicorn a grandezza naturale, è alta 19,7 metri da terra e dal peso di 49 tonnellate. Come per la serie animata, la statua sarà capace di trasformarsi dalla modalità Unicorn alla modalità Distruzione. Sicuramente questa sarà la caratteristica più innovativa della statua.

Ogni 30 minuti la statua si esibirà mostrando le sue trasformazioni. In ogni trasformazione cambierà il modello della faccia, modificherà le parti del suo corpo, cambierà le armi alle sue spalle e ovviamente bracce e gambe. A coordinare i lavori per la costruzione della statua troviamo HajimeKatoki. Grazie al suo lavoro sembra che da adesso in poi l’isola Odaiba riceverà molte più attenzioni e turisti. Assieme alla mostra è stata sviluppata un’app che si interfaccia alla tua fotocamera abilitando una funzione denominata “The Life-Sized Unicorn Gundam statue MS Camera“. Evidenziando con la tua fotocamera un punto preciso della statua, ti apparirà un’immagine completa della statua. In questo modo puoi avere facilmente e velocemente un’immagine completa della statua.

Inoltre, tutta l’isola sarà tappezzata di alcuni poster promozionali speciali, puntando la fotocamera a questi poster, appariranno sul display i personaggi di Mobile Suit Gundam Unicorn. Così si potranno scattare una foto con loro per ricordare l’evento. Attenzione, l’applicazione è disponibile solo fino al 23 Settembre. Dal 26 Agosto fino al 26 Novembre, sarà allestita una postazione per le foto nel promontorio del parco al lato opposto della statua. Oltre a scattare tue foto della statua, potrai anche comprarne qualcuna scattata da fotografi professionisti, assieme ad alcune cornici pensate per l’occasione. Il tutto costerà 1500 yen, circa 10 euro.

