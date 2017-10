L’idea di un remake della serie classica Mobile Suit Gundam del 1979 è nell’aria da diversi anni. Visto l’avvicinarsi del 40° anniversario (nel 2019) e la produzione del “prequel” The Origin, viene spontaneo chiedersi se l’anime andrà ancora avanti fino a diventare un vero e proprio remake (come la sua controparte manga). Da qui la petizione The Origin Encore , lanciata da un socio del Gundam Italian Club: Fabio Russo.

In un’intervista rilasciata lo scorso 13 Agosto al quotidiano giapponese Daily Sports, Yoshikazu Yasuhiko, character designer della prima serie di “Mobile Suit Gundam” e direttore dell’attuale serie prequel “Gundam The Origin”, interrogato sulla possibilità di estendere quest’ultima fino a farne un completo remake della serie originale in occasione del suo 40^ anniversario, ha risposto “mentirei se rispondessi che non vorrei farlo, e lo staff di The Origin é della stessa opinione”.

Yasuhiko ha proseguito nella sua risposta dicendo di considerare ancora la serie originale la migliore in assoluto, ma dolendosi delle restrizioni produttive e temporali che impedirono di realizzarla al meglio, al punto che oggi é talmente invecchiata da essere incompatibile con gli standard che le nuove generaIoni cercano in un’opera del genere.

Lo scopo della presente petizione é supportare il desiderio di Yasuhiko e del suo staff e convincere Bandai e Sunrise a proseguire “The Origin” fino a renderlo un completo remake, permettendo così al Gundam originale di raggiungere e farsi conoscere dal pubblico odierno.

Per info: http://www.gundamremake.org/ || https://www.change.org/p/bandai-bandai-sunrise-make-a-mobile-suit-gundam-1979-remake-for-its-40th-anniversary