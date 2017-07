Sul meraviglioso sito “La Terra in Mezzo“, che racconta le leggende e i miti del Molise, apprendiamo l’esistenza di un nuovo “supereroe” tutto italiano che si occupa di green e decoro urbano! Dopo Batman che veglia su Isernia, non poteva mancare il paladino del Verde a Campobasso. Classe ’83 il ” il SuperGiardiniere di Campobasso … combatte contro un amministrazione che in 5 anni ha distrutto tutto il verde pubblico” così si legge nella sua pagina Facebook. Sergio Micatrotta, questa l’identità del supereroe, indossando il suo costume rigorosamente verde, si occupa di restituire il decoro a Campobasso lottando contro l’Amministrazione.

Su primonumero.it si legge che Mister Green ha altre due identità: una da ballerino, stile Tony Manero, nel film La Febbre del sabato sera, e una del rivoluzionario anarchico del fumetto di V per vendetta. Come ogni supereroe che si rispetti il nostro Sergio ha anche un “nemico”. Questo nemico è Lino Chiarizia ed è il paladino del fashion. Contesterebbe l’abbigliamento dell’eroe del verde definendolo carnevalesco. Io invece contesterei a Lino il fatto che un eroe in quanto tale debba obbligatoriamente indossare la sua “uniforme”.

Pagina Ufficiale: https://www.facebook.com/Mister-Green-JKM-206253452878010/

Tratto e continua a leggere su http://laterrainmezzo.altervista.org/