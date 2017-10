La linea di confine è quel perimetro immaginario delimitato dal tuo letto che si attiva quando dormi. Ma cosa succede se varchi quella linea? Semplice, vieni portato giù, nel Regno del Sotto, da oscuri e mostruosi esseri. Il nostro eroe Wallo, si ritroverà intrappolato nel Sotto e dovrà tornare nel nostro mondo, il Regno del Sopra. Un’incredibile storia che prende tantissimi generi come l’horror, l’azione, l’avventura e la commedia (tutti ovviamente sviluppati malissimo).

Di seguito ciò che hanno detto le persone più influenti del panorama mondiale: «E’ bellissimo, sei bravissimo» La mia ragazza «Quand’è che ti trovi un lavoro vero?» Mia madre «Si si, lo leggo e ti dico cosa ne penso» Un sacco di altre persone

Per acquistare il volume:

Mirko’s Scribbles, alias Mirko Martorello, è romano, classe 86. Diplomato in informatica ha iniziato da subito a lavorare come programmatore; un lavoro che gli permette di comprare molti fumetti e di coltivare la sua passione per il disegno. Appassionato da sempre al mondo dei balloon, Mirko, ha poi deciso di imbracciare la tavoletta grafica permettendo ai suoi personaggi di trasferirsi dalla carta al digitale. Ha da pochissimo aperto una pagina Facebook (tanto per dare anche agli altri il dispiacere di leggere le sue strisce :D) che sta avendo già moltissimo successo. Mirko si diverte in particolare a creare scene di vita quotidiana, dispensando attimi di leggerezza e divertimento che al contempo spingano il lettore a riflettere.

