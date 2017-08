Minute Realms è il gioco di costruzione città più compatto che c’è. In soli 8 round i giocatori dovranno fondare un prospero reame e farlo crescere, spendendo le loro ricchezze. I regnanti potranno donare splendore alle loro terre costruendo raffinati edifici, oppure potranno difenderle con imponenti bastioni per respingere l’imminente calata degli invasori. Ogni decisione è cruciale per le sorti del reame, e ogni singola mossa fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Minute Realms combina una meccanica di gioco semplice e intuitiva a una profondità strategica in grado di coinvolgere i giocatori partita dopo partita. Il gioco sarà presentato in anteprima a Essen – Spiel’17 e l’edizione italiana debutterà a Lucca Comics & Games dall’1 al 5 novembre.

Contenuto: 56 carte edificio, 30 monete, il percorso degli invasori, 12 segnalini invasione, 1 segnalino primo giocatore, libretto delle regole.

Ideazione: Stefano Castelli

giocatori: 2-5

Età: 10-99

Durata: 15-30’

Lingua: ITA, ENG

Illustrazioni: Paweł Hordyniak

Prezzo consigliato: 21,90€

Per info: https://www.facebook.com/dvgiochi/ || https://www.dvgiochi.com/