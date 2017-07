Grandi notizie per gli appassionati della saga di Star Wars: Beast Kingdom ha annunciato il primo Millennium Falcon a levitazione magnetica. Come tutti sanno, la tecnologia avanza costantemente e, a volte, ci regala delle fantastiche sorprese, come in questo caso. Il Millennium Falcon a levitazione magnetica è una nuova creazione della Beast Kingdom che permetterà a chiunque di percorrere – idealmente – la rotta di Kessel in meno di dodici parsec.

Con questa figure, infatti, sarà possibile veder lievitare nell’aria il Millennium Falcon, proprio come nei film. Di questa invenzione si parla nel numero di giugno del catalogo “Diamond’s Previews”. Il design è stato realizzato accuratamente.

Questa figure, unica nel suo genere, è rivestita con un metallo di alta qualità. Inoltre, il Millennium Falcon è provvisto di una base a levitazione magnetica riproducente la Echo Base, la cui funzione è quella di portare la navicella in aria.

Il costo del Millennium Falcon è di 122,58$. Il prodotto sarà disponibile nei negozi internazionali a fine luglio 2017. Non ci resta che aspettare la fine del mese per poter ammirare dal vivo questa magnifica opera. Nell’attesa, possiamo fantasticare su cosa ci riserverà il Millennium Falcon in Star Wars – The Last Jedi.

