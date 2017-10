Tutti gli appassionati della saga dell’Uomo Ragno sta aspettando il nuovo film dedicato al personaggio di Venom, interpretato da Tom Hardy, che vedrà il simbionte alle prese con il suo più acerrimo nemico, il malefico Carnage. Un film, la sceneggiatura cui è stata affidata a Scott Rosenber e Jeff Pinkner che non farà parte dell’universo cinematografico della Marvel, anche per i contenuti abbastanza violenti e crudi che si preannunciano vista la presenza di cotanta nemesi!

Secondo il sempre attento Variety, l’attrice Michelle Williams si sarebbe già unita al cast che vanterebbe già la presenza di Riz Ahmed, (Rogue One: A Star Wars Story) e dovrebbe avere il ruolo di un procuratore distrettuale di cui si innamora il protagonista.

Michelle Ingrid Williams ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Lassie (1994), ottenendo il riconoscimento più ampio per il ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva Dawson’s Creek (1998-2003). Nel 2006 ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista per il film I segreti di Brokeback Mountain, mentre nel 2011 ha ottenuto la sua seconda candidatura agli Oscar nella sezione miglior attrice protagonista per Blue Valentine. Ha ricevuto la sua terza e quarta candidatura agli Oscar per la sua interpretazione di Marilyn Monroe nel film biografico Marilyn (2011) e di Randi Chandler nel dramma Manchester by the Sea (2016), aggiudicandosi un Golden Globeper il primo film citato.

Le riprese del film diretto da Ruben Fleischer inizieranno questo autunno e potrebbe uscire al cinema il 5 ottobre 2018.