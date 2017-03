Già da qualche giorno, sui siti e sui social dedicati a Star Wars si è diffusa la notizia per la quale il ruolo del “cattivo” nella nuova pellicola spin-off dedicata a Han Solo sarebbe stato assegnato a Michael Williams, famoso per i suoi ruoli in The Wire e The Night Of. La notizia era parta dal magazine Variety, una delle fonti più note e attendibili per i fan della saga creata da George Lucas, ora, il reporter Justin Kroll confermerebbe su Twitter che Williams dovrebbe interpretare l’antagonista del nuovo film di Star Wars Anthology che, diretto da Phil Lord e Chris Miller e sceneggiato da Jon e Lawrence Kasdan, uscirà il 25 Maggio 2018. L’attore si unisce a Alden Ehrenreich (Han Solo),Joonas Suotamo (Chewbacca),Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.

I wasn't able to confirm but feel MKW is the villain in the pic from other sources https://t.co/Um1SuNh4yK — Justin Kroll (@krolljvar) 4 marzo 2017