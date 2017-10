Ashita no Joe o Rocky Joe in Italia (scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Tatsuya Chiba ) sarà la fonte d’ispirazione di questo nuovo anime: Megalo Box. L’anime viene prodotto in occasione del 50° anniversario di Ashita no Joe, il leggendario Manga che racconta la storia del pugile Joe Yabuki, serializzato presso Weekly Shonen Magazine tra il 1968 e il 1973.

Megalo box strizza tutte e due gli occhi alla serie, aggiungendo solo un vago contorno dark alla storia di J.D. il pugile protagonista. L’intero staff che lavorerà alla serie è già stato rivelato. You Moriyama dirigerà la serie e si occuperà del concept design. Gli script e la sceneggiatura vengono affidati a Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima. Lo studio TMS Entertainment si occuperò della produzione della serie, tra cui le animazioni.

Questo è il trailer rilasciato:

