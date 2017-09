Per celebrare il 45° anno di Mazinga a breve verrà mandato in onda un nuovo film d’animazione Giapponese, Mazinga Z: Infinity.Per celebrare il 45° anno di Mazinga a breve verrà mandato in onda un nuovo film d’animazione Giapponese, Mazinga Z: Infinity. Il nuovo film su Mazinga arriverà nei cinema del Giappone il 13 Gennaio 2018 e si chiamerà Mazinga Z: Infinity. Durante una premiere in Italia è stato pubblicato un trailer promozionale ed alcuni dettagli sullo staff che ci lavorerà. A dirigere il fim troviamo Junji Shimizu assistito da Takahiro Ozawa. Toei Animation si occuperà dell’animazione mentre il chara design è affidato a Hiroya Iijima. Sono passati 10 anni dalla fine della serie originale. L’umanista aspetta di capire quale sarà il suo nuovo futuro. Gran parte della terra è ancora sull’orlo della distruzione a causa del malvagio Dr. Hell e del suo impero. Kōji Kabuto e il suo robot Mazinga Z hanno combattuto e vinto contro il Dr. Hell. Adesso il loro destino e quello dei suoi amici è ancora in certo. Sarà ritornata veramente la pace nel mondo?

Il cast Giapponese include:

Showtaro Morikubo: Kouji Kabuto

Ai Kayano: Sayaka Yumi

Kouzou Shioya: Dr. Sewashi Unshou

Ishizuka: Dr. Hell

Sumire Uesaka: Lisa

Natsuki Hanae: Shiro Kabuto

Kappei Yamaguchi: Mucha

Wataru Takagi: Boss

Masami Kikuchi: Nuke

Junpei Morita: Primo ministro Yumi

Bin Shimada: Dr. Nossori

tratto da: