Esattamente 40 anni fa, nel 1977, usciva nelle sale il primo episodio di Star Wars, il mitico “Guerre Stellari”, film destinato a cambiare la Storia del Cinema e dare il via a una saga senza tempo che tra un po’ vedrà l’arrivo dell’attesissimo ottavo episodio, “Gli Ultimi Jedi”. Per festeggiare una ricorrenza tanto importante Rebel Legion Italian Base, 501st Italica Garrison, Saber Guild e Mandalorian Mercs Costume Club, i quattro gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm, con la collaborazione di Jedi Generation, Galxy ed Ibac, saranno presenti dall’1 al 5 novembre a Lucca Comics and Games 2017 trasformando la piattaforma San Frediano nella celebre “Galassia lontana lontana”. Figuranti che indossano accuratissime riproduzioni dei costumi di scena usati sul set, giochi, intrattenimento, photo opportunity, combattimenti e scenografie a tema animeranno i cinque giorni di manifestazione offrendo a tutti gli appassionati un’esperienza unica per festeggiare sotto segno della Forza! Nello spazio della Piattaforma San Frediano saranno allestiti gli stand e scenografie che faranno da sfondo ai figuranti a disposizione del pubblico per foto “stellari”: ci si potrà infatti immergere nell’atmosfera della Luna Boscosa di Endor incontrando Scout e Ewok, Han Solo e Leia nei pressi del portale del bunker e ammirando dal vivo un’accurata riproduzione di una speederbike. Non mancherà la ricostruzione di un angolo del Palazzo di Jabba The Hutt con il suo ambito trofeo bene esposto: Han Solo in carbonite!

Per tutti gli appassionati di Star Wars che vogliono mettere alla prova la loro conoscenza della saga quest’anno sarà possibile cimentarsi con gli indovinelli e le domande di una vera e propria escape room dalla quale potrà fuggire solo chi riuscirà ad aprire un lucchetto la cui combinazione è data dalle risposte corrette alle domande. Chi riuscirà nell’impresa riceverà un premio speciale, oltre che aver salva la vita scappando dalla bramosia dei cacciatori di taglie. Mercoledì 1 novembre, venerdì 3 novembre e domenica 5 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.00, si terrà la premiazione della caccia al tesoro: verranno premiati coloro che durante i giorni della manifestazione avranno trovato affisse in giro per la città le quattro foto delle scansioni dei piani della Morte Nera e le avrà portate allo stand della 501st Italica Garrison per consegnarle all’ufficiale presente se non a Darth Vader in persona!

Cavalieri Jedi, Principesse e tutti gli altri membri della Ribellione e della Resistenza saranno a disposizione di chi vuol conoscere i poteri della Forza. In un angolo oscuro del Palazzo di Jabba si potrà ammirare il trofeo che il padrone di casa conserva con orgoglio: il contrabbandiere Han Solo imprigionato nella carbonite e farsi scattare una foto indimenticabile, magari approfittando della compagnia di alcuni abitanti di Tatooine. Ci si potrà allenare seguendo la guida di veri Maestri Jedi imparando l’uso della spada laser e facendosi fotografare indossando un vero mantello con cappuccio. Assieme ai Trooper della Repubblica ci si potrà mettere alla prova in battaglie all’ultimo sparo combattendo con la simulazione Live del videogame Battlefront a scelta tra varie tipologie Assalto, Deathmatch o il classico Cattura la Bandiera. Per i veri appassionati ci sono da vincere sfide importanti, come giocare a carte con i migliori “stellapilota” della Galassia cercando anche di impadronirsi del Millennium Falcon vincendolo ad Han Solo giocando a Pazzak. Chi davvero pensa di sapere tutto, ma proprio tutto, sulla “galassia lontana lontana” potrà cimentarsi invece con il quizzone a domande. Chi invece proprio non può resistere al fascino del mattoncino, potrà dimostrare il proprio valore mettendosi alla prova in una gara di velocità di montaggio di set Lego Star Wars: è ammesso l’uso della Forza ma solo il più veloce si porterà a casa l’ambito premio. Siccome gli imperiali sono a portata di tiro nello stand vicino, ecco un poligono per allenarsi con pistole Nerf a sparare ai “truppi” per dare una mano alla Resistenza. I più ambiziosi che vogliono mettersi allla prova come Luke nell’assalto alla Morte Nera potranno farlo cercando di colpire la luce di scarico con i siluri senza schiantarsi sui bordi del canalone ci si potranno allenare con il gioco delle bocce nel canalone allestito. Ed ancora giochi da tavolo, set Lego da costruire, puzzle da comporre e i ritratti dei vostri eroi preferiti da comporre con mille e più chiodini colorati.

Venerdì 3 novembre alle 16.00 e sabato 4 novembre alle 17.00 i membri femminili della Rebel Legion Italian Base e del gruppo Milkyway Delegation (ma non solo) esporranno a voce i loro scritti composti in memoria dell’amata Carrie Fisher, indimenticata interprete del ruolo della Principessa Leia venuta a mancare quasi un anno fa.

I più piccoli, ma anche i grandi più intraprendenti, potranno partecipare alla Jedi e Sith Academy imparando i segreti dei duelli con la spada laser sotto la guida esperta di veri e propri Maestri. Alla fine del corso ai partecipanti verrà consegnato un attestato di “cadetto” che certificherà la loro preparazione promuovendoli al grado di “padawan” per un giorno! Ogni giorno, grazie alla presenza dei membri di Saber Guild e degli atleti di Jedi Generation, si potrà anche assistere a vere e proprie dimostrazione di duelli acrobatici tra professionisti con spade laser.

La Piattaforma San Frediano sarà anche luogo di incontro per i giovani appassionati che indosseranno costumi Star Wars: i cadetti della GALACTIC ACADEMY, gruppo mondiale dedicato ai giovani cosplayer Star Wars, saranno lieti di incontrare i loro coetanei, per partecipare a parate ed attività, un divertimento stellare.

Fin dalla loro fondazione la Rebel Legion Italian Base, 501st Italica Garrison, Saber Guild e Mandalorian Mercs Costume Club hanno come scopo principale delle loro at tività la raccolta fondi per beneficenza. I fondi raccolti durante questa edizione di Lucca Comics & Games, grazie a donazioni spontanee dei visitatori, saranno devoluti a Ibac – Il bambino al centro, Centro Evolutivo per lo sviluppo del bambino e della persona attraverso percorsi personalizzati, individuali e di gruppo, con professionisti che operano in campo educativo, artistico-ricreativo e riabilitativo.

Come ormai di tradizione, fin dal lontano 2002, anno della prima partecipazione delle Legioni a Lucca Comics and Games, non mancherà la grande parata di sabato sulle mura della città: un appuntamento attesissimo da tutti i fans, un’occasione unica per scattarsi fotografie indimenticabili con Jedi, Sith, cacciatori di taglie, piloti ribelli, la principessa Leila, Chewbacca, Han Solo, l’imperatore, l’ammiraglio Akbar, i simpatici Jawas, gli immancabili Stormtroopers e ovviamente Darth Vader!

La Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison, i due gruppi mondiali di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm, saranno protagoniste a Lucca Comics and Games Heroes 2017 con un programma di eventi speciali da non perdere, oltre all’abituale presenza sulla Piattaforma San Frediano con le props, i figuranti in costume e gli stand. Giovedì 2 novembre, alle ore 14.15, presso il Japan Stage, Baluardo San Salvatore, vicino alla Casa del Boia, si terrà un contest davvero stellare dedicato a tutti i cosplayers a tema Star Wars, che verranno giudicati e premiati da una giuria di esperti appartenenti alle due Legioni. Si potranno iscrivere tutti i cosplayers che hanno realizzato un costume a tema Star Wars, sia singoli che in coppia: verranno giudicati in base all’accuratezza dell’abito, alla disinvoltura in scena e alla capacità di interpretare il personaggio scelto. Chiunque voglia iscriversi può trovare le info al link http://cosplay.luccacomicsandgames.com/iscrizioni/

Zombie contro Impero: ormai diventato un appuntamento attesissimo dal pubblico, anche quest’anno si terrà il suggestivo mash-up, un vero e proprio scontro tra saghe, con i figuranti di Umbrella Italian Division: gli zombi e i soldati protagonisti di Resident Evil si scontreranno con gli Stormtroopers di Star Wars guidati da Darth Vader in persona. Impossibile immaginare come andrà a finire! Il mash-up si terrà sabato 4 novembre alle ore 18:30 presso Baluardo Santa Croce.

Tutti i programmi dettagliati con gli orari sono disponibili su:

https://www.facebook.com/RebelLegionItalianBase/

http://www.rebellegion.it/

https://www.facebook.com/501stItalicaGarrison/

http://www.501italica.com/

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/