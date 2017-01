Partendo dai mattoncini Lego, l’artista romano Bolcato si diverte a sovvertirne le regole proposte nelle istruzioni di montaggio ed a reinterpretare alcuni celebri capolavori della storia dell’arte, realizzati da artisti come Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Andy Warhol, Vincent Van Gogh. L’artista costruirà letteralmente e meticolosamente il soggetto da rappresentare, fino a diventarne il regista creativo. Il colore e l’ironia dei soggetti rappresentati su tela produrrà così un corto circuito emozionale nello spettatore.

Stefano Bolcato, classe 1967, ovviamente non ha dipinto solo questi soggetti nel corso della sua carriera: ha iniziato come autodidatta con il disegno per poi studiare all’Accademia delle Belle Arti di Roma, avendo quindi una formazione classica, e dal 2007 ha iniziato a dipingere i volti di persone coinvolte in fatti di cronaca in versione Lego. La sua personale sarebbe dovuta chiamarsi Lego People, ma per ovvi motivi di copyright ha optato per il più semplice People. L’artista, persona molto alla mano pronta a soddisfare ogni richiesta dei visitatori senza spocchia, si è ritenuto felice di aver avuto la possibilità di mettere in mostra le sue opere in giro per l’Italia, specialmente in siti museali, creando un parallelismo fra il noto gioco di costruzioni, l’arte e i reperti dei diversi musei.