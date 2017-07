Tutti gli appassionati di Star Wars fidanzati (anche i nerd si sposano, e di solito lo fanno con “stile”) hanno un sogno nel cassetto: coronare il proprio amore nello stesso luogo in cui Anakin Skywalker e Padmè Amidala si sono scambiati una promessa di amore eterno… lato Oscuro permettendo. “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte…” dopotutto anche Alessandro Manzoni, qualche anno prima di George Lucas, aveva scelto proprio lo stesso luogo magico per ambientare la storia d’amore più famosa (e orrendamente noiosa) della letteratura italiana.

Stiamo parlando del Lago di Como, proprio quella Villa del Balbianello a Tremezzina che ha visto, nel 2002, il cast di Star Wars gironzolare per settimane alla ricerca dell’inquadratura perfetta per il matrimonio del capostipite della famiglia Skywalker. Ora tanto tanto tempo prima (o dopo?) di Anakin, una coppia di sposi svedesi ha contattato la Italian Wedding Company, un team di wedding planner internazionali, per riscrivere quella famosa scena e coronare così il loro sogno d’amore. Così, accompagnati all’altare da valorosi Stormtrooper (mi pare di conoscerli …) e in costume da Cavaliere Jedi e da Senatrice della Repubblica, i due si sono uniti nel sacro vincolo del matrimonio con la speranza che il loro sia più fantastico di quello tra Anakin e Padmè!