La nuova serie tv targata Marvel uscirà a settembre, prima nei cinema Imax e poi in tv, con gli 8 episodi della prima stagione. Marvel Inhumans (Inumani) racconta le imperdibili vicende di una famiglia reale di superuomini composta da Black Bolt (Freccia nera) interpretato da Anson Mount, Medusa (Serinda Swan) e Iwan Rheon, che interpreta Maximus il pazzo, fratello di Black Bolt a cui vorrebbe sottrarre il trono.

Dopo l’uscita del trailer qui sopra non sono mancate le critiche degli appassionati fans Marvel, nei migliori commenti si parla di “trailer bruttissimo, girato da cosplayers amatoriali”, insomma non proprio la reazione che gli autori si aspettavano, ma attendiamo l’uscita al cinema e poi in tv per giudicare, forse l’epoca dei Supereroi e delle loro fortune cinematografiche e televisive sta finendo.