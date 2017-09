Ubisoft annuncia che Mario + Rabbids Kingdom Battle, è ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. In Mario + Rabbids Kingdom Battle, il personaggio più famoso dei videogiochi, Mario, unisce le proprie forze con i caotici Rabbids in un’avventura straordinaria per salvare il Regno dei Funghi da un vortice misterioso. Mario + Rabbids Kingdom Battle ha una valutazione è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di €59,99. “Mario + Rabbids Kingdom Battle è un progetto nato dalla grandissima passione del team di sviluppo e non vediamo l’ora che tutti i giocatori possano provarlo”, ha dichiarato Tony Key, Vicepresidente marketing senior di Ubisoft. “La risposta degli appassionati è stata eccezionale e crediamo che il gioco sia un titolo assolutamente imperdibile per ogni possessore di Nintendo Switch.”

Sviluppato dagli studi Ubisoft Milano e Ubisoft Parigi, Mario + Rabbids Kingdom Battle vede Mario e i suoi amici impegnati in una avvincente avventura che spazia tra combattimenti a turni ed esplorazione, attraverso quattro mondi diversi. Gli eroi del Regno dei Funghi potranno eliminare i propri nemici con oltre 250 armi differenti e con caratteristiche specifiche. I giocatori formeranno una squadra di tre eroi scegliendo fra otto personaggi diversi, ognuno dotato di una propria personalità e determinate abilità, in grado di garantire un’esperienza di gioco sempre diversa in base alla combinazione scelta.

Le sfide in cooperativa aggiuntive, disponibili in tre livelli di difficoltà, consentiranno ai giocatori anche di unire le forze con un amico in una modalità multigiocatore in locale e divertirsi con la stessa esperienza di gioco strategica come una vera squadra. Mario + Rabbids Kingdom Battle sfrutta la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento, offerta da Nintendo Switch. Inoltre, i giocatori potranno sbloccare nuove caratteristiche di gioco con le proprie statuine amiibo™.

Non è possibile perdersi le speciali statuette di Mario + Rabbids Kingdom Battle, realizzate da Ubicollectibles e ispirate ai personaggi del gioco, le statuette portano i Rabbids in un nuovo universo. Ciascuna statuetta è disponibile in due formati, 8 e 16 cm, ed è dedicata alle controparti dei Rabbids nel mondo di Mario. Colleziona tutti i quattro eroi dei Rabbids: Rabbids Mario, Rabbids Luigi, Rabbids Peach e Rabbids Yoshi.

Per maggiori informazioni su Mario + Rabbids Kingdom Battle, visitare: www.mario-rabbids.com.