A curare il padiglione del palco saranno come al solito i B.H.C. Nati professionalmente nel 2005, alternano la loro bravura nel realizzare abiti e interpretazioni sempre uniche nel loro genere, alla loro competenza nel gestire eventi Cosplay e animare tantissime Fiere del Fumetto in Italia. Leader del gruppo BHC: Lady Seth Ramons, Ramona è una delle Cosplayer più veterana nel circuito fieristico Italiano da oltre 18 anni e Stab, nato lo stesso anno in cui la RAI iniziava a trasmettere a colori, cresciuto a Pane e Mazinga è un vero animale da palco. A Mantova Comics and Games 2017 assieme al loro staff capitanati da Ryoko, Akemi, Sayuri, Shinuki e Lily vi aspettano per 3 giorni di animazione a 360° con tante inziative dedicate al Cosplay e agli Otaku. Scaldate la voce e salite sul palco il karaoke vi aspetta! Tantissime le sigle presenti; dai cartoni animati, ai grandi classici di ogni età Disney alle sigle in giapponese dei nuovi anime. Venerdì e sabato STAB FLOW farà ballare tutto il padiglione del palco del Palabam, con le sigle dei cartoni animati in versione dance. A.I.FA fotoamatori Cosplay sarà presente tutti e 3 i giorni con un’area a loro dedicata dove potrete farvi fotografare da tantissimi fotografi in set fotografi professionali gratuiti a vostra disposizione troverete l’area A.I.FA al secondo piano del Palabam, il secondo piano si raggiunge comodamente sia con l’ascensore messo a disposizione che con le scale. Muffin Geek Production realizzerà i video ufficiali della manifestazione in collaborazione con i 2 videomaker numero uno in Italia Giovanni Demaio e Matteo Domizioli. Workshop con la collaborazione de La Gazzetta del Cosplay, sui vari materiali e tecniche per ottenere Cosplay e make-up sempre perfetti. Ospiti i più importanti Cosplayer Italiani per mostrare e insegnare tutto in maniera gratuita!

