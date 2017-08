Domenica 3 settembre 2017 appuntamento al Parco Giardino Sigurtà – Valeggio sul Mincio (Verona) per Il Magico Mondo del Cosplay! Questo coloratissimo evento, giunto ormai all’undicesima edizione, attira al Parco migliaia di cosplayers: nei 600.000 metri quadrati di questa oasi green, già premiata come Secondo Parco Più Bello d’Europa e per la Fioritura Più Bella d’Italia! I figuranti e visitatori di tutte le età vivranno una giornata a dir poco frizzante: tra una foto–ricordo con i propri beniamini nei punti di interesse, come il Labirinto, il Viale delle Rose, i diciotto specchi d’acqua, le infinite distese erbose fitto sarà il programma della manifestazione, grazie a sfilate in costume, condotte da Giorgia Vecchini e Omar Fantini, l’animazione di Think Comics, le esibizioni musicali e molto altro, come i Poveri di Sodio e la novità 2017 Silvia & gli Stregatti, che si esibiranno nei classici Disney in chiave jazz!! Per maggiori info ecco l’Evento Facebook oppure sul sito ufficiale http://www.sigurta.it/cosplay.

Thinks Comics è l’ente che organizza questa manifestazione ed è il punto di riferimento per appassionati di Fumetti, Cartoon e Cosplay! Eventi, Incontri, Spettacoli, Viaggi… tutto sempre “pensando a fumetti”! Quello che nel 2014 era nato come il progetto”4 Stagioni nel Magico Mondo dei Comics & Cartoon“, formato da 4 eventi, uno per stagione, e tutti quanti con Formule e Location uniche, diventa “Un Anno di Grandi Eventi” presentandosi nel suo complesso, come uno dei più importanti avvenimenti a tema di settore!

Torneranno anche i rappresentanti dello Steampunk, corrente letteraria ed artistica che introduce elementi fantastici o fantascientifici in chiave ottocentesca: grazie all’Associazione culturale Steampunk Nord-Est oltre 100 figuranti coinvolgeranno i visitatori in giochi ed attività. Come sempre, tutti gli appassionati di questo stile sono invitati a partecipare, il raduno è aperto a tutti con un outfit steampunk e affini. L’associazione invita anche i cosplayer presenti a Sigurtà che hanno un interpretazione in chiave steampunk di un personaggio Disney o di un anime (o altro ancora)! Sono in programma passeggiate, sfilate e i famosi giochi steampunk con le tazze da Thè ovvero un Photo set. prendendo il thè all’ombra degli alberi immersi in un Parco Giardino meraviglioso. Per info: https://www.facebook.com/events/436505113383614/

Non mancheranno atmosfere fatate del Signore degli Anelli con La Quarta Era, quiz ed attività con i personaggi di Harry Potter grazie alla crew di Magic Word – Gruppo Cosplay e momenti speciali per i bambini con il Facepainting e con Le Principesse Disney, che incontreranno grandi e piccoli in un’atmosfera da fiaba! Senza dimenticare le interviste esilaranti con Channel Di Nerd con Giorgia Cosplay e CarlettoFX! E per chi vuole scatenarsi a ritmo di musica, torna Giorgio Vanni con i Figli di Goku con un nuovo imperdibile spettacolo del Kame Hame Tour@Valeggio sul Mincio (VR)!