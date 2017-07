Epicos vi invita a partecipare alla notte dedicata a tutti gli amanti dell’horror! Sabato 29 Luglio vi aspettiamo presso la “Madness Horror House”, sul lungotevere Ripa di Roma per l’unica Horror Walk che sconvolgerà tutta l’estate romana! L’iniziativa è completamente gratuita, l’appuntamento è alle 22:00 davanti alla “Madness Horror House”, Lungotevere Ripa (stand lungo il Tevere a metà tra Ponte Palatino e Porta Portese). Vi invitiamo a partecipare con costumi e make-up horror di ogni genere: zombie, pazzi, mostri, vampiri, ecc. Presso la casa degli Orrori “Madness” sarà a disposizione anche uno stand trucco con il make-up artist Michele Santini per chi volesse farsi truccare in loco con degli effetti scenici professionali.

Alle ore 23:00 partirà dalla “Madness Horror House” la parata che attraverserà tutti gli stand del Lungotevere, con riprese video, fotografi e animazione.

Tutti coloro che si presenteranno in costume e/o make-up a tema horror, potranno partecipare al contest che eleggerà la Pazza o il Pazzo più terrificante di “Madness Horror House”. I partecipanti verranno fotografati all’interno del set tematico allestito all’esterno della Horror House. Le foto verranno caricate sulla pagina Facebook di Epicos il 30 luglio e sarà possibile votarle con i like fino al 5 agosto. Il 6 agosto verranno pubblicate le foto dei due vincitori: il partecipante più votato dalla community riceverà una gift card di Netflix da 50€; un partecipante scelto direttamente da Epicos riceverà 10 ingressi omaggio per “Madness Horror House” da regalare agli amici

Per i primi 20 partecipanti che si presenteranno presso “Madness Horror House” dichiarando di aver letto questo post, ci sarà in omaggio il tour all’interno dell’attrazione. Il percorso è realizzato da Epicos, azienda di intrattenimento a tema che negli ultimi due anni si è specializzata nel settore horror collaborando alcuni dei i più grandi parchi a tema italiani come Rainbow Magicland e Cinecittà World. Si tratta di un’attrazione adrenalinica che proietta i visitatori in un manicomio nel cui interno sono rinchiusi personaggi ispirati a famosi pazzi e killer del Cinema; Joker, Harley Quinn, Samara, Hannibal, Bloody Face ecc. Il percorso coinvolge a 360° il pubblico con un’esperienza immersiva ed attori professionisti che interagiranno con gli ospiti e li sorprenderanno in modo originale e spaventoso.

Per eventuali altre info scrivete sulla bacheca dell’evento (https://www.facebook.com/events/123028614973559/) o mandate un messaggio privato alla pagina di Epicos.