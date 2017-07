L’Abisso rimane l’ultimo luogo inesplorato del mondo. Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature. Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell’Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”. Sul limitare dell’Abisso, sorge il villaggio di Oosu. Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Rico, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice come la mamma scomparsa. Mentre è in una delle sue perlustrazioni, incontra un bambino non del tutto umano…

Made in Abyss è un manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Annunciato ufficialmente il 22 dicembre 2016, un adattamento anime, prodotto da Kinema Citrus e diretto da Masayuki Kojima, ha iniziato la messa in onda il 7 luglio 2017. La composizione della serie è stata affidata a Hideyuki Kurata, mentre la colonna sonora è stata composta da Kevin Penkin. Le sigle di apertura e chiusura sono rispettivamente “Deep in Abyss” di Miyū Tomita e Mariya Ise e “Tabi no hidarite, saihate no migite” di Tomita, Ise e Shiori Izawa. In Italia gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID, mentre negli Stati Uniti i diritti sono stati acquistati da Sentai Filmworks per la piattaforma Anime Strike di Amazon; in altre parti del mondo la serie è stata diffusa via streaming da HIDIVE.

