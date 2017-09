La MacroGamesNight , che si svolgerà Venerdì 29 settembre al Macro, Museo d’Arte Contemporanea Roma (via Nizza, 138) è una serata dedicata interamente al mondo del gioco da tavolo, indirizzata alle persone che vogliono avvicinarsi a questo hobb , ai giocatori più esperti e in senso più generico a tutte quelle persone che hanno voglio di trascorrere del tempo insieme al fine comune di divertirsi. Potete venire con un vostro gioco da proporre e cercare giocatori , venire a giocare per conto vostro insieme a dei vostri amici e soprattutto se non avete mai giocato e siete curiosi di scoprire questo mondo potete sedervi ad uno dei molteplici tavoli gestiti dagli organizzatori dove di volta in volta proporremo giochi diversi dai classici alle novità del momento.

In sala troverete più di 100 giochi ad aspettarvi, e i volontari delle associazioni Ars Ludika e Reindeer Corporation coadiuvati da Emiliano, il gestore di Strategia & Tattica II, creatori dell’evento, che vi potranno aiutare nella scelta e con le regole degli stessi. Il servizio ristorante e l’accoglienza è gestita da LudoManiacs, associazione della quale bisogna avere la tessera associativa, gratuita e imperitura, per partecipare alla serata stessa. Sarà naturalmente possibile fare la tessera all’entrata. Il costo della cena sarà di 15 euro, nella quota è compresa la cena a buffet “All You Can Eat” più l’acqua, più una consumazione (vino, prosecco, birra, succo, coca, ecc). L’orario durante il quale la cena sarà servita è dalle ore 21.00 circa fino alle ore 22.15 circa – dipende da quando arriva il grosso dei prenotati.

Per info: https://www.facebook.com/events/1867685293548653/ oppure https://www.facebook.com/macrogamesnight/