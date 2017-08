Luke Skywalker ricreato con 36,743 mattoncini Lego: il lavoro è durato in totale 277 ore, ma il Maestro Jedi è bello quasi quanto l’originale! Impressionante il lavoro di alcuni Lego Master Builders, che hanno voluto ricreare il personaggio di Luke Skywalker in versione Lego. I Lego Master Builders sono appassionati del mondo dei famosi mattoncini. Non si tratta di dipendenti Lego, ma semplicemente di fan riconosciuti da un certificato ufficiale. I requisiti per entrare a far parte di questo grande gruppo sono:

Capacità nella costruzione di opere Lego.

Entusiasmo verso i sistemi di costruzione Lego.

Approccio professionale verso i fan Lego e più in generale, verso il pubblico.

Potete trovare maggiori informazioni circa i Lego Master Builders cliccando qui.

37,643 mattoncini, 277 ore di lavoro, molte foto da cui trarre ispirazione e un po’ di Kragle – avete visto The Lego Movie, vero? Il Lego Luke Skywalker è meraviglioso, curato in ogni particolare. Non vediamo l’ora di poter vedere la performance di Mark Hamill in Star Wars VIII – The Last Jedi.

