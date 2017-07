Vi segnalo che su Boing (canale 40 del DTT) dal 3 luglio alle 13.20 andrà in onda L’estate delle ragazze ribelli, una programmazione speciale dedicata alle ragazze più forti e coraggiose del canale. Alle 16.15 l’appuntamento è invece con i nuovi episodi in Prima TV free di REGULAR SHOW. Dal 10 luglio alle 10.55 arriveranno, inoltre, in Prima TV free le nuove avventure di Steven Universe mentre dal 28 agosto tutti i lunedì alle 20.00 approderanno in Prima TV Free sul canale i nuovi episodi di JUSTICE LEAGUE ACTION. Per tutta l’estate Boing celebra le ragazze più amate del canale con una programmazione ad hoc all’insegna del Girl Power (d al 3 luglio dal lunedì al venerdì alle 13.20). L’estate su Boing (canale 40 del DTT) è in mano alle ragazze più forti, coraggiose e ribelli del canale, con L’estate delle ragazze ribelli, una programmazione che le vede protagoniste di avventure sotto il segno dell’azione e del divertimento.

Paladine della giustizia, ma soprattutto emblema del “girl power”, sono Lolly, Dolly e Molly, le mitiche Powerpuff Girls, che in questa programmazione speciale arrivano con più grinta che mai, pronte a sconfiggere nuovi e temibili nemici. Non mancheranno Corvina e Stella Rubia di Teen Titans Go!. La prima, è l’eroina riservata, che ama essere lasciata in pace e che riesce a diventare spaventosa e piena di energie quando si arrabbia; Stella Rubia, invece, è sempre felice e solare, d’altronde i suoi poteri dipendono dal suo carattere e svaniscono se è triste o sfiduciata. All’interno di questa programmazione speciale arrivano anche le avventure di DC Superhero Girls, con gli episodi più avvincenti in cui le supereroine Wonder Woman, Super Girl e Bat Girl saranno ancora più intrepide e determinate e non si fermeranno di fronte a nulla pur di difendere l’umanità dai malvagi. Anche Garnet, Perla e Ametista, le Crystal Gems di Steven Universe, sono protagoniste di questo stunt, intente ancora una volta sconfiggere tutti i nemici che osano mettersi contro di loro o il piccolo e adorato Steven.

Con L’estate delle ragazze ribelliBoing celebra anche tutte le eroine che pur non indossando un mantello si distinguono per il loro carattere combattivo, forte e audace. Non possono, quindi, mancare all’appello Lady Iridella, Principessa Fiamma,Gommarosa e Marceline di Adventure Time. La prima, Lady Iridella, ha la capacità di volare, attraversare i muri e può usare il suo corno per cambiare il colore di tutto ciò che vuole. Fiamma, invece, è la principessa di Fuocolandia; ha un carattere a dir poco “focoso” e i suoi poteri dipendono dalle sue emozioni… per questo è meglio non farla “scaldare” troppo! Gommarosa, è la principessa di Dolcelandia, nonché scienziata provetta. Anche se molto dolce e regale, sa essere altrettanto spietata e agguerrita quando in ballo c’è la sicurezza dei suoi cittadini. Infine, Marceline, una vampira di oltre mille anni. Nonostante l’età avanzata è audace, temeraria e una vera rockettara. La programmazione prosegue con Lo Straordinario Mondo di Gumball, in cui mamma Nicole è la vera star. Forte, autoritaria e severa, è lei a tenere in mano le redini in casa Watterson. L’estate delle ragazze ribelliè, quindi, un appuntamento dedicato alle ragazze protagoniste delle serie di Boing, che escono con forza da ogni stereotipo femminile per emergere come vere e proprie eroine.

Arrivano su Boing i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free di Steven Universe (d al 10 luglio dal lunedì al venerdì alle 10.55). L’estate è arrivata e Boing (canale 40 del DTT) festeggia con una programmazione speciale interamente dedicata ad un paladino della giustizia un po’ goffo, molto giovane e che non si arrende mai: Steven Universe. Arrivano, infatti, sul canale tanti nuovi episodi in Prima TV Free dello show nato dalla penna di Rebecca Sugar, autrice e storyboard artist della serie cult Adventure Time, che racconta le avventure di Steven, un ragazzo impacciato ma con una grande forza d’animo. Il giovane fa parte del team delle Crystal Gems, un gruppo di supereroine dotate ognuna di una gemma che conferisce loro dei poteri specifici. Anche Steven ne possiede una, tramandata dalla madre, ma non è ancora in grado di usarla. I componenti delle Gemme sono: Garnet, leader del gruppo, che si distingue per il carattere misterioso e poco loquace; Ametista, invece, è la componente più allegra e socievole ed infine, Perla, intellettuale e stratega. Nonostante Steven non sappia ancora come sfruttare i poteri della sua gemma, ha un ruolo fondamentale all’interno del team, infatti, è sempre in grado di risolvere le situazioni con coraggio e scaltrezza dimostrando che credendo in sé stessi si possono raggiungere grandi risultati.

Arrivano su Boing i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free di Regular Show: d al 3 luglio dal lunedì al venerdì alle 16.15 all’interno dello stunt 100% Regular Show. La serie narra le bizzarre avventure dei due protagonisti: il procione Rigby e l’uccello Mordecai, due inseparabili amici e colleghi. Mordecai è il più maturo dei due, mentre Rigby è un eterno-adolescente fuori controllo ed iperattivo. I giovani lavorano come custodi in un parco dove il proprietario, Pops, è una gigante lecca-lecca dalle sembianze umane. Pops adora i due amici ed è spesso divertito dalle loro assurde avventure, ma Mordecai e Rigby sono dei veri e propri scansafatiche, sempre alla ricerca di una qualsiasi distrazione che li possa allontanare il più possibile dal noioso lavoro quotidiano. Così, ogni volta che trovano una perfetta via di fuga dal lavoro, non se la lasciano sfuggire e come risultato si ritrovano sempre in una serie di situazioni surreali e folli. In questi nuovi episodi, Rigby tornerà al liceo per prendere, finalmente, il diploma e il suo discorso di fine anno accademico verrà addirittura ripreso dalla TV nazionale. In queste nuove avventure, che concludono la stagione 7, verrà svelato qualcosa di più sul segretissimo progetto della cupola del parco, con un doppio episodio finale “Rigby’s Graduation Day Special” che porterà i due protagonisti nello spazio.

BE COOL SCOOBY DOO! – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Arrivano su Boing i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free di Be Cool Scooby Doo!.

Dal 7 luglio tutti i venerdì alle 20.00.

Su Boing (canale 40 del DTT) arriva l’alano più amato del canale con i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free di BE COOL SCOOBY DOO!.

In questa nuovissima serie, remake del grande classico dell'animazione, la comicità prende il sopravvento, il tono della narrazione è leggero e contemporaneo e i disegni sono più colorati rispetto alle serie precedenti.

I protagonisti, però, rimangono immancabilmente gli stessi: Shaggy e Scooby, i fifoni del gruppo, Daphne, sempre alla moda e autoironica con una passione per i misteri, Velma, anima razionale del gruppo, studiosa ed intelligente ed infine Fred, autoproclamatosi leader del gruppo e con il grande sogno di diventare il più grande investigatore di tutti i tempi, oltre a quello di conquistare il cuore di Daphne.

A tornare è anche la Mystery Machine, in questa edizione in versione 2.0, dotata di una sua volontà e di gadget sempre diversi.

In queste inedite puntate il gruppo affronterà nuove avventure e molti spaventosi misteri senza scordare, però, il divertimento.

NEXO KNIGHTS – LA TERZA STAGIONE IN PRIMA TV FREE

Arriva su Boing in Prima TV Free la terza attesa stagione di Nexo Knights.

Dal 17 luglio dal lunedì al venerdì alle 15.45.

Arriva su Boing (canale 40 del DTT) in Prima TV Free l’attesa terza stagione di NEXO KNIGHTS, l’appassionante serie action con protagonisti cinque cavalieri dall’animo intrepido.

Lo show, che si ispira al medioevo ma è ambientato in un mondo futuristico, segue le avvincenti battaglie dei cavalieri che si battono per difendere il regno di Knighton dalle minacce ed i pericoli presenti, ognuno servendosi di una qualità ed un'arma diversa. A fare parte della squadra ci sono: Clay Moorington, leader del team e difensore del regno; Aaron Fox, sempre alla ricerca di emozioni e col desiderio di spingersi sempre oltre i suoi limiti; Lance Richmond, noto per le sue gesta cavalleresche ma anche per la sua passione per la fama; Axl, cavaliere dalla forza sovraumana e molto irascibile; ed infine, Macy Halbert, una principessa che rifiuta i suoi doveri di corte.

Insieme, oltre a proteggere il regno, cercano di sconfiggere il loro più acerrimo nemico Jestro, un antico giullare di corte che con il Libro dei Mostri (un manuale vivente e concentrato di pura malvagità) cercherà di vendicarsi dei continui scherni subiti in passato dai cittadini. Jestro, venuto in possesso dei Poteri Proibiti (originariamente appartenuti al Libro dei Mostri, ma al quale vennero sottratti per salvaguardare il bene dell'umanità), scaglierà contro i cinque cavalieri dei potentissimi nemici nel tentativo di sconfiggerli. Fortunatamente, i nostri eroi sono attrezzati con strumenti avanzatissimi e possono contare sull'aiuto del mago digitale inserito nel sistema informatico del castello, il Merlok 2.0, che li consiglia in ogni momento.

In questi nuova stagione i cinque cavalieri dovranno fronteggiare un esercito di mostri di pietra, dopo aver sconfitto un temibile esercito di lava.

JUSTICE LEAGUE ACTION – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Arrivano in Prima TV Free su Boing i nuovi episodi di Justice League Action, con tante avvincenti battaglie in compagnia dei supereroi più celebri del canale.

Dal 28 agosto tutti i lunedì alle 20.00.

Arrivano su Boing (canale 40 del DTT) in Prima TV Free i nuovi imperdibili episodi di JUSTICE LEAGUE ACTION, con tante avventure dei supereroi più celebri del canale.

Lo show, segue le gesta dei supereroi più amati della DC Comics: Superman, con i suoi super poteri come il volo, la super velocità, la forza sovrumana e la vista a raggi X, Batman, con il suo travestimento fornito di gadget super tecnologici ed infine, Wonder Woman, dotata di una forza incredibile e la capacità di volare, oltre ad una resistenza elevatissima. Insieme, i supereroi sono riuniti per sconfiggere i nemici e ristabilire la pace sulla Terra.

In un mix continuo tra avventura, azione e divertimento, il team della Justice League è pronto ad ogni sfida.

