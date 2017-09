Trent’anni di cinema, e nuove sfide che partono dalla carta: sono tre i progetti editoriali che arriveranno sul grande schermo con Lucky Red: “La più amata” di Teresa Ciabatti, “Una storia nera” di Antonella Lattanzi e “Golem” di Lorenzo Ceccotti.

Graphic novel di successo, “Golem” (ed. Bao Publishing) è una satira sociale sugli estremi del capitalismo, parabola politica sulla fine delle economie mondiali, esperimento visuale di narrazione a fumetti senza limiti grafici, distopia sulla conquista del mondo da parte delle nanomacchine. Opera d’esordio di Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, apprezzatissimo illustratore e industrial designer, “Golem” diventerà presto un film d’animazione, che lo vedrà per la prima volta nei panni di regista. Nella Graphic Novel, nascosti nei disegni di questa storia ci sono elementi narrativi segreti, rilevabili solo con un’apposita App gratuita, che nei mesi successivi all’uscita del volume completeranno l’affresco socio-narrativo della storia con contenuti multimediali inediti realizzati appositamente e disseminati, nascosti nel web dall’autore. Un libro memorabile, in un’edizione da mozzare il fiato.

Tratto e maggior dettagli su http://www.luckyred.it/