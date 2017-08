Siete appassionati di parade, flash mob, mannequin challenge, street band, escape room, quiz e trivia games, gare cosplay tematiche, fandom community, prop making, concorsi a premi, cacce al tesoro e attività non convenzionali di ogni tipo? Perfetto, questo è l’annuncio che fa per voi. È il momento di liberare la vostra fantasia e mandare la vostra proposta, così da poterla inserire nel programma di Lucca Comics & Games 2017. Per ogni progetto verificheremo la fattibilità tecnica e le idee migliori, se accettate, saranno rese ufficiali e pubblicizzate attraverso i canali della manifestazione. Avranno priorità le proposte strutturate su più giorni, e che non comprendano solo il sabato o la domenica.

Per le parade/sfilate è necessario che il numero di partecipanti sia almeno di 20 persone e possibilmente che i character non siano doppioni. Non possiamo garantire il supporto di cortei e/o raduni composti da sole 5-10 persone, mini-manifestazioni autogestite e simili, pertanto questo tipo di progetti non sarà preso in considerazione.

Che aspettate, quindi?

Inviate tutte le vostre idee entro il 15 settembre a streetandfun(at)luccacomicsandgames.com oppure cosplay(at)lucaccomicsandgames.com.

Vogliamo vedervi sfilare per le strade di Lucca Comics & Games!