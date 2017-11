Love, Chunibyo and Other Delusions -Take on Me sarà uno delle serie animate della prossima stagione. Il nuovo trailer pubblicato da alcune nuove suggestioni …Per prima cosa notiamo che Yuta Togashi (doppiata da Jun Fukuyama) and Rikka Takanishi (doppiata da Maaya Uchida) viaggeranno moltissimo, spostandosi da Kyoto, Hyogo, e Wakayama per quanto riguarda la parte ovest del Giappone, e poi Tokyo, e molti paesi del nord come Aomori e L’ Hokkaido. Nella serie saranno presenti tantissimi monumenti storici presenti in Giappone, ma anche area particolarmente famose contemporanea, per esempio la torre di Tokyo.Per farvi un’idea di che tipo di serie sia, potete guardare il trailer che è stato pubblicato in questi giorni.

Official Website: http://www.anime-chu-2.com/

Official Twitter: @anime_chu_2

