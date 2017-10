In esclusiva per Lucca Comics & Games Ivo Milazzo sarà ospite allo stand NPE sabato 4 e domenica 5 novembre per autografare le copie del volume. Dalla matita di Ivo Milazzo e dalla penna di Fabrizio Càlzia nasce Uomo Faber, l’appassionato omaggio di due maestri del fumetto al grande cantautore genovese Fabrizio De André. Un viaggio sognante nel mondo e nel passato di Faber, tra gli episodi e le esperienze che maggiormente ne hanno segnato la vita e la produzione artistica. Uno sguardo intimo e profondo sull’uomo De André, nell’imperdibile omaggio della grande letteratura a fumetti a un mito indimenticabile della nostra musica. Firmato Fabrizio Càlzia e Ivo Milazzo e disponibile soltanto in 2.000 copie, il volume rappresenta la prima uscita della collana “Ivo Milazzo” , di cui per ora sono in programma altri 5 volumi ed è uno splendido cartonato per metà a colori e per metà in bianco e nero dedicato alla vita del cantautore genovese, con i magnifici acquerelli di Milazzo. Questo volume cartonato – a confronto con quello originariamente pubblicato dalla DeAgostini nel 2008 – presenta una nuova copertina, due illustrazioni inedite al suo interno e l’introduzione di Oliviero Malaspina. Attenzione però, solo i primi 30 che ordineranno da casa p otranno avere la copia sketchata , infatti il maestro siederà al nostro stand in Lucca soltanto sabato pomeriggio e domenica. Basterà fare l’ordine entro il 30 ottobre mattina e inserire il codice promozionale “sketch” quando siete sul carrello e, per 19,90 euro, riceverete la copia con un disegno originale in prima pagina… e il corriere come sempre lo regaliamo noi! (Ovviamente a Lucca chi verrà allo stand potrà avere lo sketch senza limiti se non il tempo materiale a disposizione del Maestro Milazzo). Il volume è già disponibile ora sul nostro sito cliccando qui.