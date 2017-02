Non possiamo non condividere con voi il coinvolgente spot di Logan – The Wolverine che è stato trasmesso ieri in occasione del Super Bowl. Nello spot, senza dialoghi, vengono mostrate alcune scene del film sulle note del brano “Amazing Grace”.

Spot “Grace”

Link: https://youtu.be/fDnXUq2uV6c

Nel prossimo futuro, un esausto Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure.