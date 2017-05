Il pubblico del Sol levante ha avuto un grande spoiler oggi su Star Wars Episodio VIII semplicemente e palesemente inserito nella sinossi ufficiale della pellicola “The Last Jedi”. Non è la prima volta che succede, già con “The Force Awakens” erano usciti, nella versione promozionale del trailer e nel poster (leggi qui) una serie di anticipazioni non condivise inizialmente con il pubblico euro/americano! Quale sarà la “‘La più scioccante verità nella storia di Star Wars verrà presto rivelata” come recita il poster?

Per essere concreti vi riportiamo il testo completo tradotto come è apparso sul sito Movieplayer.it: “La più scioccante verità della storia di Star Wars verrà rivelata presto! Il racconto di una nuova generazione in lotta tra buio e luce, tra bene e male, riprende dopo la morte di Han Solo. In una Galassia in cui il Primo Ordine e la Resistenza combattono in una guerra costante, un’eroina, Rey, sente la Forza risvegliarsi dentro di lei. Che cosa accadrà alla galassia quando Rey e l’ultimo Jedi rimasto, Luke Skywalker, si incontreranno? Kylo Ren è precipitato nel Lato Oscuro della Forza e ha ucciso suo padre, Han Solo. Succedendo al nonno, Darth Vader, come capo del Primo Ordine, dove lo condurrà la sua ambizione? Inoltre la madre di Kylo Ren, Leia, capo della Resistenza, cosa farà? Cosa accadrà a Poe, Finn e BB-8 nella nuova missione in cui si imbarcheranno? La storia ha finalmente preso il via e condurrà a un misterioso climax! Il 15 dicembre siate pronti per la scioccante verità che supererà tutte le altre storie”.

Dovremmo aspettare appunto il 15 Dicembre per questa nuova, scioccante rivelazione!