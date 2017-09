I Porgs sono una specie di uccellini nativi del pianeta Ahch-To che il maestro Jedi Luke Skywalker scelse come luogo isolato per il suo esilio negli anni successivi alla battaglia di Endor e dopo la disfatta del suo nuovo Ordine Jedi per opera dei Cavalieri di Ren. Queste simpatiche, che popolano sulle scogliere dell’isola dove viveva Skywalker, possono costruire nidi e volare. I cuccioli di Porgs sono chiamati Porglets. I Porgs sono stati creati per l’Episodio VIII di Star Wars:Gli ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson. Sono stati realizzati utilizzando una varietà di effetti tra cui marionette e CGI. Porgs sono stati rivelati in anteprima durante la D23 Expo nel luglio 2017 e sono stati presentati ufficialmente in un’intervista su StarWars.com del creativo di Lucasfilm Pablo Hidalgo: “con un scintillio negli occhi, voltò la testolina verso di noi … e fu amore a prima vista”.

Il sito StarWars.com descrive il Porg come una creatura piccola, pudica e insanamente carina che è rimasta sullo schermo del “making off” di Star Wars – The Last Jedi solo per un secondo, un burattino su una panchina, ma tanto è bastato ad ispirare migliaia di rumors e ipotesi dei Fan. Che cos’è? Da dove proviene? Per sopire queste domande universale, il sito ufficiale della saga creata da George Lucas ha, appunto rilasciato questa intervista con il Pablo Hidalgo del gruppo Lucasfilm Story.

StarWars.com: Così Pablo, adesso tutto quello che sappiamo è che questi piccoli essereni sono chiamati Porgs. Cosa puoi dirci su di loro senza che Rian Johnson richieda la cancellazione immediata di StarWars.com

Pablo Hidalgo: I Porgs sono nativi di Ahch-To, e si trovano lungo le scogliere dell’isola dove Luke e Rey stanno all’inizio del film. In molti modi, sono la versione StarWarsiana delle “Pulcinelle di Mare”. Costruiscono nidi. Possono volare. I loro cuccioli sono chiamati Porglets.

StarWars.com: Sulla base del loro comportamento, possiamo supporre che siano amichevoli?

Pablo Hidalgo: vista la rarità di turisti nella loro isola, la loro curiosità è superiore a qualsiasi timore possano avere.

StarWars.com: Da dove viene il nome?

Pablo Hidalgo: Questa è una domanda da chiedere a Rian. Egli è venuto con quel nome e l’idea stessa dei porgs già in testa.

StarWars.com: Nel video presentato al D23 del dietro le quinte, vediamo che i Porgs (o almeno un Porg) sono stati fatti con effetti “vecchio stile”.

Pablo Hidalgo: I porgs sono realizzati attraverso una varietà di effetti, a seconda di ciò che è necessario. A volte sono pupazzi o marionette, altre volte sono interamente CG.

StarWars.com: Abbiamo visto fanart dei Porgs su Twitter lo stesso giorno in cui sono stati rivelati. I fan sembravano immediatamente avere un feeling speciale con loro. Perché pensi sia così ?

Pablo Hidalgo: Da quando quella creatura ha “ruttato” fuori dal palazzo di Jabba ne Il ritorno dello Jedi, l’idea che ci sia tutto un regno animale che vive tra le avventure di Star Wars è diventata più interessante. E poi i Porg sono carini, ci si perde in quegli occhioni espressivi e penso che molti vorranno avere un Porg domestico.

