Il brand Peach Jones ci ha fatto già sognare con i completi ispirati a Sailor Moon ed Evangelion, ora l’azienda nipponica ci presenta una serie di prodotti dedicati alla saga piratesca, in particolare ad alcune delle sue formose eroine, di One Piece, di Eiichiro Oda. Dal 12 Aprile è stata promosso una linea di intimo disponibile in quattro versioni, ognuna basata sullo stile di ogni protagonista (Nami, Nico Robin, Boa Hancock e Shirahoshi) e già in arrivo anche una linea di pigiami e abbigliamento da camera ispirati a Rufy e compagni.