Il club EmpiRa di Ravenna ha postato alcune interessanti immagini di concept di quello che sarà l’hotel a tema Star Wars. In pratica si parla di un astronave dal design tipicamente tratto dalla saga creata da George Lucas, in cui soggiornerete. Logicamente farà parte del complesso di Galaxy’s Edge e vi permetterà di vivere anche alcune missioni e avventure comprese nel pacchetto che, ahimè, sembra costare cifre che vanno dai 900 ai 1000 dollari a persona. Potrete anche pilotare astronavi e immergervi completamente in quello che è l’universo galattico che tutti noi conosciamo. Sembra possa essere decisamente incredibile. Potremmo vivere ed esistere in quel mondo che amiamo alla follia.

Da quello che sappiamo dalle pochissime informazioni trapelate dalla Convention Disney, l’esperienza in questo hotel ricorda moltissimo un gioco di ruolo dal vivo. Ad ogni ospite sarà assegnato un plot che “toccherà ogni singolo minuto della giornata” interagendo con i cast member dell’hotel saranno ovviamente “tematizzati” come una sorta di “personaggi non giocanti” all’interno di una vera e propria nave stellare con finestroni che danno, esclusivamente, su una Galassia lontana lontana …