Dal 7 luglio tutti i venerdì alle 20.00 Cartoonito (canale 46 del DTT) propone IL MIO PRIMO CINEMA, una programmazione speciale con i film più divertenti del canale. Dal 10 luglio alle 15.30 arrivano in esclusiva Prima TV free le nuove avventure degli ODDBODS, la serie che si è recentemente aggiudicata il premio “Kids Tv Series” al Cartoons On The Bay 2017.

Anche quest’anno Cartoonito presenta, inoltre, una programmazione speciale dedicata all’amicizia per celebrare Giornata Internazionale dell’Amicizia (30 luglio).

IL MIO PRIMO CINEMA – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Cartoonito propone una programmazione speciale con un appuntamento cinema dedicato ai film più divertenti del canale.

Dal 7 luglio tutti i venerdì alle 20.00.

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) l’estate si festeggia con una programmazione che vede i personaggi più amati del canale protagonisti di film esilaranti, per un appuntamento all’insegna del divertimento.

Si comincia il 7 luglio, con TITTI TURISTA TUTTOFARE in Prima TV Free, in cui l’amato uccellino giallo proverà a fare il giro del mondo in 80 giorni. Infatti la nonna, con l’obiettivo di salvare un parco per bambini, scommette che l’uccellino possa volare per tutto il mondo in soli 80 giorni. Ovviamente, gatto Silvestro lo seguirà passo-passo con il timore che possa diventare lo spuntino di qualche altro gatto.

L’appuntamento prosegue il 14 luglio, con SUPER BUNNY IN ORBITA! in Prima TV Free, con protagonista il mitico Bugs Bunny, cavaliere dell’Ordine della Carota, a riposo nella sua lussuosa casa. Da qui, il coniglio racconta alcune delle sue avventure più divertenti, ripercorrendo anche le spassose vicende di Duffy Duck, Wile E. Coyote e l’imprendibile Road Runner.

Il 21 luglio tornerà ancora una volta Bugs, con il TV movie LE 1001 FAVORE DI BUGS BUNNY in Prima TV Free, in cui il simpatico coniglio si ritrova nel deserto arabo.

A concludere questa programmazione speciale il 28 luglio il film DAFFY DUCK E L’ISOLA FANTASTICA in Prima TV Free, in cui il protagonista Daffy Duck rimane bloccato su un’isola deserta insieme a Speedy Gonzales.

IL MIO PRIMO CINEMA è un’occasione per vivere tante divertenti avventure con i personaggi più celebri e amati da grandi e piccoli.

ODDBODS – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Arrivano in Prima TV Free su Cartoonito i nuovi episodi di ODDBODS.

Dal 10 luglio tutti i giorni alle 15.30.

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) arrivano in Prima TV Free i nuovi episodi della serie che vede protagonisti sette simpatici quanto diabolici Oddbods.

Lo show è una slapstick comedy che rende omaggio alla tradizione di Buster Keaton, Charlie Chaplin e Laurel & Hardy (Stanlio e Ollio) proponendo una narrazione priva di dialoghi dove le storie e il divertimento passano attraverso la mimica, la gestualità e la caratterizzazione dei suoi protagonisti.

La serie segue le avventure degli Oddbods, creature buffe, sempre intente a divertirsi e a farsi scherzi a vicenda.

Ogni personaggio ha un colore e un tratto di personalità ben definito: FUSE (il rosso) è particolarmente irascibile, ZEE (il verde) invece è sonnacchioso, NEWT (la rosa) è molto tenera, SLICK (l’arancione) è il bello del gruppo, POGO (il blu) il più pestifero, BUBBLES (la gialla) la coraggiosa e, per finire, JEFF (il viola), estremamente sofisticato.

In queste nuove puntate i protagonisti vivranno tante insolite e coinvolgenti avventure che faranno divertire grandi e piccoli.

La serie si è recentemente aggiudicata il premio “Kids Tv Series” al Cartoons On The Bay 2017, il festival internazionale dell’animazione crossmediale e televisiva.

I MIEI MIGLIORI AMICI – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Amicizia, Cartoonito propone per tutto il mese di luglio una programmazione speciale ed il 30 luglio una maratona a tema.

Dal 3 luglio tutti i giorni alle 15.30.

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia (30 luglio) Cartoonito (46 del DTT) festeggia questo importantissimo valore con una programmazione ad hoc.

Dal 3 luglio andranno in onda le avventure di Friends, la serie che segue la vita di Olivia, Mia, Stephanie, Emma e Andrea, cinque amiche del cuore che vivono tante divertenti avventure ad Heartlake City.

Anche My Little Pony sarà protagonista di questa programmazione con Twilight Sparkle ed il gruppo di mini pony più amato del canale.

Ad arricchire questo appuntamento, gli episodi di Oddbods, creature buffe e sempre intente a divertirsi e a farsi scherzi a vicenda.

Seguono, inoltre, le avvincenti avventure di Paw Patrol, la serie con protagonista il gruppo di amici cuccioli che, con il bambino Ryder, forma una vera e propria squadra di pronto soccorso pronta a risolvere tutti i problemi e gli incidenti che la città presenta ogni giorno.

In questa programmazione non potevano mancare episodi tratti da Floogals, la serie che segue tre piccoli amici alieni atterrati sulla Terra per studiare i comportamenti del genere umano, e Giust’in Tempo, con Giustino, il bambino curioso e vivace che insieme ai suoi fedeli amici Olivia e Ciuffetto scopre ogni giorno qualcosa di nuovo, sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Da non perdere, inoltre, gli episodi Shimmer & Shine, le due geniette combina guai che cercano di aiutare la loro amica Leah, e le spassose avventure di Super Wings, con Jett, il simpatico aereoplanino che, con i suoi amici, viaggia in giro per il mondo consegnando pacchi speciali ai bambini.

Per concludere questa programmazione speciale al meglio, non potevano mancare gli episodi di Blaze e le Mega Macchine, con Blaze ed il suo team di mega-macchine dotate di abilità sorprendenti. Blaze può sempre contare sul supporto e sulla grande amicizia del suo pilota di fiducia AJ, che lo aiuta a risolvere qualsiasi ostacolo senza timore.

In occasione del 30 luglio Cartoonito proporrà una maratona a tema amicizia per festeggiare al meglio questa speciale giornata.

IL MIO MINI SAFARI – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Cartoonito festeggia l’estate con una programmazione ad hoc dedicata agli animali più amati del canale.

Dal 31 luglio tutti i giorni alle 10.30.

Su Cartoonito (canale 46 del DTT) l’estate è sotto il segno del divertimento con gli show più amati del canale protagonisti di avventure senza precedenti in una programmazione a tema safari.

Ad andare in onda, quindi, saranno gli episodi di Zou, l’amata zebra che, con l’aiuto della sua famiglia, scopre ogni giorno qualcosa di nuovo ed entusiasmante da condividere con i piccoli spettatori.

Seguiranno gli episodi di Daniel Tiger, lo show con protagonista il piccolo tigrotto timido ma altrettanto coraggioso e allegro, che si diverte ad affrontare le piccole sfide della vita di tutti i giorni, per un appuntamento all’insegna della scoperta.

Non potevano mancare, inoltre, Grizzy e i Lemming, con tanti divertenti episodi in cui il povero orso Grizzy sarà costretto, come sempre, a guadagnarsi il suo meritato riposo attraverso una “lotta” infinita con i dispettosissimi Lemming.

Ad arricchire questa programmazione speciale, i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free di The Happos Family, con il gruppo di ippopotami innocui e pigri durante il giorno ma che una volta chiuso il parco safari in cui vivono si animano e ne combinano di tutti i colori.

Inoltre, non mancheranno i nuovi episodi in esclusiva Prima TV Free de La Civetta & Co, con le imperdibili avventure di Civetta, che ancora una volta dovrà affrontare tante situazioni buffe in compagnia dagli altri abitanti della foresta.

