Leo da Vinci – Missione Monna Lisa, l’attesissimo film di animazione, prodotto da Gruppo Alcuni, che arriverà nelle sale italiane l’11 gennaio 2018, irrompe con i suoi pennelli, tavolozze e colori al Lucca Comics & Games 2017 – organizzata da QMI.

Dall’1 al 5 novembre, all’interno dell’area junior dedicata al cartone animato, i più piccoli potranno mettersi alla prova in un vero e proprio laboratorio di pittura, scoprendo così il vero artista dentro di loro e portarsi a casa come ricordo una Polaroid di questa fantastica esperienza.

Dall’11 Gennaio al Cinema

Leo da Vinci – Missione Monna Lisa è un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme a lui in questa avventura, vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato senza ancora saperlo.

E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all’Isola d’Elba, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo. Un film leggero e divertente, che nel profondo dà una lezione che non conosce età: non smettere mai di inseguire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili, e sperimentare sempre, sfidando i propri limiti.

Prodotto da Gruppo Alcuni, Leo da Vinci – Missione Monna Lisa è diretto da Sergio Manfio e uscirà al cinema l’11 Gennaio

SINOSSI

Leo da Vinci: artista, inventore, genio.

Prima di tutto un ragazzo con una straordinaria storia da raccontare. La vita a Vinci scorre tranquilla: Leo è alle prese con le sue idee geniali, Lorenzo lo aiuta e Lisa li sta ad osservare senza troppa convinzione. Di ritorno da una gita al lago, dove Leo ha provato la sua ennesima invenzione, i nostri amici hanno una brutta sorpresa: la casa di Lisa e i campi hanno preso misteriosamente fuoco. Per aiutare Lisa e suo padre che hanno perduto tutto i due amici decidono di andare alla ricerca di un tesoro nascosto. E qui comincia l’avventura! Nella loro ricerca del tesoro, Lisa e Leonardo incontrano Niccolò, un ragazzino polacco appassionato di stelle, e vengono “aiutati” da Agnese, una vivace orfanella. Ben presto i nostri eroi si rendono conto che l’impresa è difficile, sia perché devono fare i conti con un gruppo di pirati interessati anche loro alla ricerca del tesoro, sia perché il tesoro stesso sembra misteriosamente scomparso. Tutti gli eventi si susseguono con un ritmo incalzante fino al ritrovamento del tesoro.

Leo da Vinci sarà proposto alle scuole di tutta Italia per matinées nei cinema con biglietto ridotto per i ragazzi, possibili dall’11 gennaio fino al termine di questo anno scolastico 2017/2018.