Lenovo ha presentato al gamescom 2017 (Colonia, Germania) quattro nuovi prodotti altamente performanti che vanno a integrare la famiglia dedicata al gaming Lenovo Legion – tre PC desktop Tower Lenovo Legion Y920, Y720 e Y520 VR-ready con Windows® 10 e il nuovo monitor – specificamente progettato per il videogioco – Lenovo Legion Y25f. Con i tre PC Tower Lenovo Legion, Lenovo mette a disposizione degli appassionati di gaming un livello di personalizzazione, potenza e prestazioni adatti a ogni esigenza. Il monitor per il gaming Lenovo Legion Y25f completa l’esperienza di gioco con uno schermo di fascia alta da 24.5 pollici Full HD (FHD), per immagini cristalline – con la più recente versione di HDR. Inoltre Lenovo ha annunciato collaborazioni con Corsair, uno dei maggiori fornitori al mondo di componenti per PC e periferiche, e con Asetek per un innovativo sistema di raffreddamento liquido del nuovo Lenovo Legion Y920 Tower. Di seguito le caratteristiche principali delle novità presentate al Gamescom 2017:

Lenovo Legion Y920 Tower: modalità di gioco (Esperto)

Lenovo Legion Y920 Tower VR-ready è stato progettato per soddisfare i più esigenti giocatori PC. Questa macchina “a torre” è equipaggiata con Windows 10 e processori Intel® Core™ i7-7700K quad-core fino alla settima generazione per giocare ai titoli che richiesdono elevate prestazioni, dagli sparatutto in prima persona (FPS) ai simulatori spaziali con una velocità di esecuzione ottimale, senza interruzioni. La “torre” vanta una scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 1080 fino a 8GB, una delle migliori GPU sul mercato. Offre immagini eccezionali a prova di futuro per affrontare i sequel dei titoli più celebri in vendita al giorno d’oggi. Inoltre la torre Lenovo Legion Y920 può essere equipaggiata con una memoria opzionale CORSAIR® VENGEANCE® LPX overclockable DDR4 e un sistema integrato opzionale Asetek® di raffreddamento liquido per l’overclock della CPU. Queste caratteristiche consentono maggiore stabilità del frame-rate, gioco più fluido, rumore di sistema ridotto e carico della scheda madre contenuto, per potere giocare con affidabilità e senza compromettere killstreaks. Le specifiche tecniche sono disponibili qui: http://bit.ly/2wcehSc

Lenovo Legion Y720 Tower: modalità di gioco (Intermedio)

Il PC gaming VR-ready Lenovo Legion Y720 garantisce affidabilità in termini di prestazioni alla maggior parte dei giocatori. Equipaggiato con Windows 10 e processore Intel Core i7-7700 fino alla settima generazione, 16GB di memoria Intel Optane™ opzionale per una reattività ancora maggiore del sistema, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 fino a 8GB, il Lenovo Legion Y720 Tower propone una configurazione potente e ampie abilità grafiche per giocare con i titoli più esigenti del momento. Sarà più facile sopravvivere sul campo di battaglia con facilità e affidabilità, e passare indenni a un’invasione aliena senza interruzioni grazie al Lenovo Legion Y720 Tower. Le specifiche tecniche di Lenovo Legion Y720 Tower sono disponibili qui: http://bit.ly/2vbxIGx

Lenovo Legion Y520 Tower: Modalità di gioco (Principiante)

Lenovo Legion Y520 Tower VR-ready è stato creato per i giocatori di consolle che muovono i primi passi nel mondo del PC gaming. Questa macchina garantisce qualità grafiche e velocità di elaborazione di alto livello, tra i migliori equipaggiamenti disponibili nella fascia d’ingresso nel mondo gaming. Basato su Windows 10 – la migliore versione di Windows per il gaming, include le funzionalità per giocare in live streaming con Mixer, DirectX® 12, frame rate illimitati e formato wide e la possibilità di restare connessi con gli amici grazie a Xbox Live®. Per completare una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU e processori Intel Core i7-7700 fino alla settima generazione. Il Lenovo Legion Y520 viene offerto con Lenovo Entertainment Hub, un’app per accedere a un vasto catalogo di codici di titoli di videogame popolari disponibili con realtà virtuale per il genere FPS. La macchina inoltre facilità l’aggiornamento agli utenti che vogliono sostituire componenti – trasformando il Lenovo Legion Y520 un grande inizio nel mondo del PC gaming. Le specifiche tecniche di Lenovo Legion Y520 Tower sono disponibili qui: http://bit.ly/2uSsvIh

Lenovo Legion Y25f Gaming Monitor: Modalità di gioco (Bonus)

Un display di fascia altada 24.5 pollici FHD con un refresh rate a 144Hz per immagini nitide senza alterazioni, il monitor Gaming Lenovo Legion Y25f mette in risalto dettagli incredibili e texture nei tuoi titoli preferiti. Dotato delle nuove funzionalità HDR tra cui 400 Nits di luminosità, il display quasi senza bordi rende le immagini molto vivaci ai gamer che sembrano uscire dallo schermo. In una sessione di gioco ogni frame è decisivo, e il gaming monitor Lenovo Legion Y25f regolabile in altezza e inclinazione, offre anche un pratico gancio per le cuffie.